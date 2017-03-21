Новое жилье получат калининградцы, проживающие в аварийных квартирах

В торжественной церемонии, которая пройдет 22 марта, примет участие и мэр Калининграда Александр Ярошук.

Калининградская область на 2 месте в общероссийском рейтинге по реализации программы переселения граждан из аварийного жилья. Регион досрочно выполнил все свои обязательства. С 2013 по 2015 гг. в новое жилье въехали 2859 человек. Сейчас планируется расселить 52 квартиры, в которых проживают 149 человек. 32 из них получат ключи 22 марта, сообщает пресс-служба регионального правительства.