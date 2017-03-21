В Екатеринбурге ликвидируют ряд транспортных маршрутов. Какие именно?

Три трамвайных и два троллейбусных маршрута не будут выходить на линию в Екатеринбурге в выходные и праздничные дни, сообщили «АиФ-Урал» в пресс-службе мэрии.

В субботу, воскресенье и праздники перестанут работать трамваи №№ 9, 17, 31 (А), а также троллейбусы №№ 18 и 19. Обслуживать пассажиров они станут только по будням. Причина изменений — крайне низкий пассажиропоток и необходимость экономить средства. Как уверяют чиновники, в нерабочие дни транспорт движется порою практически пустой, а отмененные маршруты дублируются другими.