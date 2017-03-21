Дворец спорта ждет капитальный ремонт

На заседании совета Волгоградского облсовпрофа было принято решение о передаче здания Дворца спорта в собственность региону.

Как сообщила председатель областного совета профсоюзов Татьяна Гензе, такое решение обосновано тем, что организация не сможет самостоятельно привести в порядок объект, который требует серьезных финансовых вложений.

Дворец, построенный в 1970-х годах, остро нуждается в реконструкции. Учитывая, что в последние пять лет в ремонт здания средства практически не вкладывались, а после ввода в эксплуатацию коммуникации ни разу не обновлялись, ремонта требует все, начиная от крыши и заканчивая цокольным этажом.

По разным оценкам реконструкция может обойтись в 50 — 100 миллионов рублей. Администрация региона берет на себя серьезную финансовую ответственность, чтобы жители региона обрели достойную площадку для проведения различных массовых мероприятий. Во Дворце спорта одновременно можно разместить около 4 тысяч человек.

— Это главная по численности зрительских мест площадка региона. Как мы знаем, идет подготовка к празднованию Сталинградской Победы, и в этом учреждении должны пройти большие мероприятия. Дворец спорта необходимо привести в порядок, чтобы он мог служить жителям региона долгие годы, — отметила Татьяна Гензе.

Лидер волгоградских профсоюзов уточнила, что сегодня у региона сейчас больше возможностей для осуществления этой задачи, поэтому на заседании совета и было принято такое решение.

За какую сумму Дворец спорта будет передан области, пока определяется. Теперь, после того, как члены совета одобрили эту процедуру на голосовании, будет проведена оценка объекта, сумма контракта будет основываться на рыночной стоимости.

Освободившись от объекта, требующего серьезных затрат, облсовпроф планирует направить все свое внимание и силы на проведение реконструкции Дворца культуры профсоюзов.

— Это уникальное по своей архитектуре здание, которое нуждается в хорошем ремонте, — прокомментировала председатель Волгоградской областной организации профсоюза и работников образования и науки РФ Галина Скоморохова. — Оно требует больших вложений, и как раз средства, полученные от передачи Дворца спорта региону, пойдут на приведение в порядок это объекта.