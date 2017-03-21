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17:31 (мск), источник: Фонтанка

Смольный согласился удвоить смету на ремонт дорог

Петербургский комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) получил от Смольного предварительное согласие удвоить затраты на ремонт городских улиц. Об этом 21 марта заявил заместитель председателя ведомства Вадим Власов на отчетной коллегии.

Источник: РИА "Новости"

В КРТИ «Фонтанке» уточнили, что пока решение вопроса по выделению дополнительного финансирования отложено до второго чтения корректировки бюджета в Заксобрании Северной столицы.

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Напомним, летом 2017 года Смольный планировал потратить на ремонт городских дорог (с ремонтом трамвайных путей) 3,5 млрд рублей. При весенних поправках в бюджет комитет планирует дополнительно запрашивать еще 3,5 млрд рублей. В этом случае общая смета ремонтной кампании составит рекордные 7 млрд рублей.

Пока в адресной программе 71 адрес, общая площадь ремонта городских дорог должна составить 1,7 млн квадратных метров. Дополнительно выделенные 3,5 млрд рублей позволят отремонтировать еще 1,9 млн квадратных метров дорог.

В 2016 году, напомним, ремонтная дорожная кампания была оценена в 6,1 млрд рублей.

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