Смольный согласился удвоить смету на ремонт дорог

В КРТИ «Фонтанке» уточнили, что пока решение вопроса по выделению дополнительного финансирования отложено до второго чтения корректировки бюджета в Заксобрании Северной столицы.

Более 80% подрядчиков могут отстранить от капремонта в Петербурге

Напомним, летом 2017 года Смольный планировал потратить на ремонт городских дорог (с ремонтом трамвайных путей) 3,5 млрд рублей. При весенних поправках в бюджет комитет планирует дополнительно запрашивать еще 3,5 млрд рублей. В этом случае общая смета ремонтной кампании составит рекордные 7 млрд рублей.

Пока в адресной программе 71 адрес, общая площадь ремонта городских дорог должна составить 1,7 млн квадратных метров. Дополнительно выделенные 3,5 млрд рублей позволят отремонтировать еще 1,9 млн квадратных метров дорог.

В 2016 году, напомним, ремонтная дорожная кампания была оценена в 6,1 млрд рублей.