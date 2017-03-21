Таможня Домодедово пресекла контрабанду двух орденов и трех монет времен Российской Империи
При проведении таможенного контроля в отношении пассажиров, прибывших рейсом
При проведении таможенного контроля в отношении пассажиров, прибывших рейсом
«Сотрудники Домодедовской таможни остановили 24-летнюю гражданку России, которая проследовала через “зеленый” коридор, тем самым заявив об отсутствии у нее товаров, подлежащих таможенному декларированию. В ходе досмотра ее ручной клади таможенники обнаружили орден Белого Орла, императорский орден Святой Анны и три монеты Российской Империи. В своем объяснении гражданка заявила, что ордена и монеты принадлежат ее отцу, который ранее приобрел их на
Уточняется, что по результатам таможенной экспертизы было установлено, что предметы относятся к категории культурных ценностей. Общая рыночная стоимость предметов по заключению эксперта составила 7 млн 236 тыс. руб. В действиях гражданки России усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 226.1 УК РФ «Контрабанда…культурных ценностей». Максимальное наказание за данное преступление — лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до 1 млн руб. Вместе с тем, перемещение культурных ценностей регламентируется законом РФ от 15.04. 1993 N 4804−1 «О вывозе и ввозе культурных ценностей». При ввозе физическому лицу необходимо задекларировать ввозимые культурные ценности и пройти зону таможенного контроля через «красный» коридор. В отношении ввозимых физическими лицами культурных ценностей устанавливается полное освобождение от уплаты таможенных платежей при условии их письменного декларирования.
Знак ордена Белого Орла с короной и лентой синего цвета относится к концу XIX — началу XX века, выполнен из сплава на основе золота. Орден Белого Орла был учрежден в Польше в 1705 г. В 1831 г. причислен Николаем I к Российским Императорским и Царским орденам. Орден стал одним из самых высоких отличий государства, следуя по старшинству за орденом Святого Александра Невского. После Октябрьской революции декретом ВЦИК награждение орденом Белого Орла было прекращено. Орден сохранился в эмиграции дома Романовых как династическая награда.
Знак Императорского ордена Святой Анны второй степени для нехристиан с лентой красного цвета относится к концу XIX — началу XX века, выполнен из сплава на основе золота. Орден Святой Анны был учрежден в 1735 г. герцогом Карлом Фридрихом Гольштинским, в память супруги Анны Петровны — дочери Петра I. В Россию орден привез его сын Карл Петр Ульрих — провозглашенный император Петр III. В 1797 г. Павел I официально ввел орден Святой Анны в наградную систему России для отличия государственных чиновников и военных. В 1917 г. декретом ВЦИК орден Святой Анны был упразднен. Орден сохранился в эмиграции дома Романовых как династическая награда.
Монеты Российской Империи — рубль 1881 г., полтина 1839 г. и рубль 1818 г. изготовлены из сплава на основе серебра на Монетном дворе Санкт-Петербурга.