На благоустройство Волгограда выделят 440 млн рублей

Волгоградцы, желающие преобразить свои дворовые территории, получили возможность сделать это на новых условиях, предусматривающих расширение перечня работ, проводимых за счет бюджетных средств. Как отметили в администрации города, успешная реализация в Волгограде проекта «Наш двор — наш двор» в 2016 году дала старт развитию общероссийской программы благоустройства территорий «Формирование комфортной городской среды».

По инициативе фракции «Единая Россия» в Государственной думе в федеральный бюджет на 2017 год заложены средства на обновление и развитие зеленых зон и дворов, в том числе и в Волгоградской области. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» предусматривает как благоустройство дворов, так и приведение в порядок общественных территорий — площадей, набережных, улиц, скверов, парков.

Отметим, что в Волгограде поэтапная программа благоустройства реализуется третий год. За это время шесть районов города смогли преобразить свои зеленые территории, в 58 волгоградских дворах в рамках проекта «Наш двор — наш дом» отремонтировано асфальтовое покрытие, в 67 — установлены детские игровые площадки. Пилотный проект «Наш двор — наш дом» стал важной составляющей проводимой в Волгограде масштабной работы по комплексному обновлению территорий и формированию комфортной городской среды. Данная работа проводится в соответствии с долгосрочной стратегией развития региона и нацелена на обеспечение достойного качества жизни волгоградцев и создания базы для дальнейшего развития города и региона.