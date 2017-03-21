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17:12 (мск), источник: РИАЦ

На благоустройство Волгограда выделят 440 млн рублей

В Волгограде объявлен прием предложений в программу благоустройства дворов.

Волгоградцы, желающие преобразить свои дворовые территории, получили возможность сделать это на новых условиях, предусматривающих расширение перечня работ, проводимых за счет бюджетных средств. Как отметили в администрации города, успешная реализация в Волгограде проекта «Наш двор — наш двор» в 2016 году дала старт развитию общероссийской программы благоустройства территорий «Формирование комфортной городской среды».

По инициативе фракции «Единая Россия» в Государственной думе в федеральный бюджет на 2017 год заложены средства на обновление и развитие зеленых зон и дворов, в том числе и в Волгоградской области. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» предусматривает как благоустройство дворов, так и приведение в порядок общественных территорий — площадей, набережных, улиц, скверов, парков.

Отметим, что в Волгограде поэтапная программа благоустройства реализуется третий год. За это время шесть районов города смогли преобразить свои зеленые территории, в 58 волгоградских дворах в рамках проекта «Наш двор — наш дом» отремонтировано асфальтовое покрытие, в 67 — установлены детские игровые площадки. Пилотный проект «Наш двор — наш дом» стал важной составляющей проводимой в Волгограде масштабной работы по комплексному обновлению территорий и формированию комфортной городской среды. Данная работа проводится в соответствии с долгосрочной стратегией развития региона и нацелена на обеспечение достойного качества жизни волгоградцев и создания базы для дальнейшего развития города и региона.

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В текущем году наведение порядка на территории Волгограда продолжается: на благоустройство дворов из федеральной казны областному центру будет направлено 300 миллионов рублей, еще 140 миллионов рублей запланированы на благоустройство городских парков и скверов. Благодаря трансформации программы в федеральный проект работа по благоустройству дворов в Волгограде выводится на новый системный уровень. В рамках программы в городе обновятся дворы, десятилетиями не получавшие должного внимания со стороны властей.

Преображение дворов будет организовано при непосредственном участии самих горожан. Предпочтение отдается тем территориям, в благоустройстве которых активно участвуют жители домов — проводят субботники, бережно относятся к общему имуществу дома, ухаживают за цветами и деревьями. При составлении адресного перечня программы формирования современной городской среды учитываются и дворы уже подавшие заявки на участие в программе «Наш двор — наш дом».

На всех стадиях реализации программы будет организован дополнительный общественный контроль. Для этих целей формируется общественная комиссия из депутатов, представителей администрации, профильных специалистов и членов общественных организаций, которая оценит дизайн-проекты дворов и общественных территорий, а также окажет поддержку жителям на всем протяжении действия программы.

Прием предложений для включения дворов в муниципальную программу формирования современной городской среды продлится до 5 апреля 2017 года. Предложения принимаются в департаменте ЖКХ и ТЭК администрации Волгограда по адресу: г. Волгоград, ул. Чуйкова, 15, 1 этаж, кабинет канцелярии, с 08:30 до 17:30 (перерыв с 12:30 до 13:30).

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