Компания Apple представила красный iPhone 7 и новый iPad

Красный iPhone создан в поддержку программы RED, посвященной борьбы со СПИДом.
iPhone 7 и 7 Plus в новом цвете станет доступен для покупки по всему миру уже в эту пятницу, 24 марта. Смартфоны Product RED доступны только в модификации на 128 ГБ и 256 ГБ. Цена для iPhone 7 — от 60 990 рублей, для 7 Plus — от 70 990 рублей.
Просто iPad
Также компания Apple представила новый планшет — iPad. Теперь основная линейка 9,7-дюймовых планшетов называется просто iPad, без приставок Air, Pro и так далее.
Новый планшет стал заменой iPad Air 2 и займет место доступного и производительного планшета для простых потребителей. Цена планшета — 24 990 рублей в модели на 32 ГБ. Для продвинутых пользователей остается iPad Pro 9,7.
Многие характеристики iPad пока неизвестны. Но он работает на процессоре Apple A9, такой же установлен в iPhone 6S и SE. Разрешение экрана, традиционно, — 2048×1536 пикселей. Производитель обещает 10 часов автономной работы.
Мелкие обновления
Apple обновила iPhone SE. Теперь самый маленький смартфон на сайте Apple доступен с большим объемом памяти — 32 ГБ и 128 ГБ. Стоит он 32 990 и 40 990 рублей соответственно. Раньше iPhone SE был только с 16 ГБ и 64 ГБ встроенной памяти.