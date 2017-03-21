Компания Apple представила красный iPhone 7 и новый iPad

Красный iPhone создан в поддержку программы RED, посвященной борьбы со СПИДом.

iPhone 7 и 7 Plus в новом цвете станет доступен для покупки по всему миру уже в эту пятницу, 24 марта. Смартфоны Product RED доступны только в модификации на 128 ГБ и 256 ГБ. Цена для iPhone 7 — от 60 990 рублей, для 7 Plus — от 70 990 рублей.

Просто iPad

Также компания Apple представила новый планшет — iPad. Теперь основная линейка 9,7-дюймовых планшетов называется просто iPad, без приставок Air, Pro и так далее.