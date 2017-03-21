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16:58 (мск)

Компания Apple представила красный iPhone 7 и новый iPad

Компания Apple без громкого анонса и мероприятия обновила флагманскую линейку смартфонов и представила iPhone 7 и 7 Plus в новом цвете. Также компания представила новый планшет — iPad. Да, теперь он называется просто iPad.

Красный iPhone создан в поддержку программы RED, посвященной борьбы со СПИДом.

iPhone 7 и 7 Plus в новом цвете станет доступен для покупки по всему миру уже в эту пятницу, 24 марта. Смартфоны Product RED доступны только в модификации на 128 ГБ и 256 ГБ. Цена для iPhone 7 — от 60 990 рублей, для 7 Plus — от 70 990 рублей.

Просто iPad

Также компания Apple представила новый планшет — iPad. Теперь основная линейка 9,7-дюймовых планшетов называется просто iPad, без приставок Air, Pro и так далее.

Новый планшет стал заменой iPad Air 2 и займет место доступного и производительного планшета для простых потребителей. Цена планшета — 24 990 рублей в модели на 32 ГБ. Для продвинутых пользователей остается iPad Pro 9,7.

Многие характеристики iPad пока неизвестны. Но он работает на процессоре Apple A9, такой же установлен в iPhone 6S и SE. Разрешение экрана, традиционно, — 2048×1536 пикселей. Производитель обещает 10 часов автономной работы.

Мелкие обновления

Apple обновила iPhone SE. Теперь самый маленький смартфон на сайте Apple доступен с большим объемом памяти — 32 ГБ и 128 ГБ. Стоит он 32 990 и 40 990 рублей соответственно. Раньше iPhone SE был только с 16 ГБ и 64 ГБ встроенной памяти.

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