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18:34 (мск), источник: Ежедневник.by

Россия погасит последний долг Советского Союза, выплатив 125 миллионов долларов

В ближайшие дни Москва должна рассчитаться за последний внешний долг, оставшийся со времен СССР. Межправительственное соглашение с Боснией и Герцеговиной предполагает выплату более 125 миллионов долларов.

Источник: Ежедневник.by

Спустя более 25 лет после развала СССР Россия урегулировала последний долг по обязательствам Советского Союза. Во вторник, 21 марта, представители РФ и Боснии и Герцеговины подписали межправительственное соглашение, которое урегулирует обязательства бывшего СССР перед бывшей Югославией, пишет dw.

По словам замминистра финансов России Сергея Сторчака, документ предусматривает пересчет клиринговой задолженности в доллары США по курсу, использованному в меморандуме 2003 года.

В результате пересчета сумма обязательств РФ перед Боснией и Герцеговиной составила более 125 миллионов долларов. Эта сумма подлежит погашению единовременным денежным платежом в течение 45 календарных дней с даты вступления соглашения в силу. По словам Сторчака, деньги будут уплачены, вероятно, уже на следующей неделе.

Замминистра финансов уточнил, что Босния и Герцеговина оставалась единственной страной из числа кредиторов бывшего Советского Союза, задолженность перед которой еще не была погашена.

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