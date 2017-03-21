Орешкин назвал причины низкой производительности труда

Его ведомство перешло к завершающей стадии подготовки комплексного плана действий правительства до 2025 года, который, в том числе, включает в себя комплекс мер по повышению производительности труда, сообщил он во вторник на заседании Совета при президенте РФ по инновационному развитию и приоритетным проектам.

По мнению чиновника, первой проблемой, которая тормозит рост производительности труда, является низкий уровень у проблемных предприятий управленческих и технологических компетенций. Вторая проблема — неразвитость механизмов проектного финансирования.