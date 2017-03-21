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18:54 (мск), источник: Ведомости

Греф спрогнозировал крепкий рубль

Оценки министра финансов и экономистов на 2017 год заметно хуже.

Источник: РИА "Новости"

«В последнее время даже цена на нефть напрямую, так, как раньше, не коррелирует с курсом, поэтому я бы точно не ожидал, если не будет каких-то геополитических коллизий, то не ожидаю больших колебаний. Я думаю, что порог колебаний на уровне 57−60 руб. — это все, что можно ожидать», — цитирует Грефа «Интерфакс».

Во вторник курс доллара к рублю колебался в диапазоне 57,03−57,5 руб.

Между тем, вчера министр финансов Антон Силуанов заявил о том, что рубль фундаментально переоценен на 10−12%, что выгодно для покупки ведомством валюты.

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Опрошенные «Ведомостями» аналитики и экономисты вчера в основном поддержали позицию министра финансов. Так, по мнению главного экономиста «Ренессанс капитала» Олега Кузина и аналитика Росбанка Евгения Кошелева, уже к середине года курс доллара вырастет до 62−63 руб./$. А аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай считает, что до конца года доллар может достичь уровня 65 руб./$. По словам главного экономиста ПФ «Капитал» Евгения Надоршина, не исключено, что к июлю доллар достигнет отметки в 70 руб.

Лишь главный экономист Евразийского банка развития Ярослав Лисоволик заявил, что ожидает незначительного ослабления рубля к середине года лишь до 60 руб./$.

Именно поэтому эксперты рекомендуют тем, кому летом понадобится валюта начать покупать ее уже сейчас, пока за доллар дают 57,3−58 руб.

А вот президент Сбербанка предупредил: неквалифицированные инвесторы чаще всего совершают покупку валюты «тогда, когда не нужно покупать, и продают, когда тоже этого не нужно делать».

Поэтому самая правильная стратегия — жить спокойно и не переживать на эту тему
Герман Греф
Комментарии
3
гриша гордиенко
А зачем рубль крепкий? Он нужен Стабильный..
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Иван Петров
Всё нормуль.
Распределяешь грамотно валютно-рублёвый портфель, не забываешь недвижимость и акции и фиолетово все эти ожидания и колебания.
Как- то так.
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Владимир Гринёв
Когда мне говорят, что не надо переживать за что то - жди большой беды. (из моего личного опыта)
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