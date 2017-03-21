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19:51 (мск), источник: ПРАЙМ

Орешкин: Данные Росстата за февраль могут быть пересмотрены

МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Данные Росстата за февраль 2017 года о состоянии дел в российской экономике нерепрезентативны и могут быть значительно пересмотрены, считает глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

Источник: ПРАЙМ

Росстат во вторник опубликовал оперативный доклад о социально-экономическом положении России в феврале текущего года. Так, например, согласно данным ведомства, оборот розничной торговли в РФ в феврале ускорил спад в годовом выражении до 2,6% с 2,3%, реальные доходы населения вернулись к спаду в годовом выражении после роста в январе. В субботу же Росстат обнародовал данные о промышленном производстве, согласно которым в феврале снова наблюдался спад — на 2,7% после роста на 2,3% в январе.

«Опубликованная Росстатом статистика за февраль является нерепрезентативной и по фундаментальным, и по техническим причинам. База прошлого, високосного года, принятая за основу, и перенос на февраль этого года дополнительных праздничных дней исказили статистические данные», — заявил журналистам Орешкин.

Кроме того, по его словам, крайне неудачным с технической точки зрения оказался проект перехода Росстата на новую методологию, из-за чего возникли частые переносы сроков публикации, а текущие оценки не всегда базируются на реальных отчетных данных.

«Все это означает, что публикуемые данные за январь и февраль текущего года могут быть в дальнейшем значительно пересмотрены», — добавил министр.

С 1 января текущего года Росстат перешел на новые версии Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) и Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2), гармонизированные соответственно со статистической классификацией видов экономической деятельности в Европейском экономическом сообществе (NACE Rev.2) и статистической классификацией продукции по видам деятельности в Европейском экономическом сообществе (CPA 2008).

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