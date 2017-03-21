Лондон подтвердил введение ограничений на провоз электроники на некоторых рейсах

Как сообщает «Би-би-си», как и в случае с США, в багаж придется сдать планшеты, DVD-проигрыватели и смартфоны определенного размера. В ручной клади разрешено провозить электронные устройства размером не более 16×9,3 х 1,5 см.

Как заявили в правительстве Великобритании, на этот шаг власти вынуждены пойти по итогам консультаций со специалистами по авиационной безопасности.