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19:59 (мск), источник: Интерфакс

Лондон подтвердил введение ограничений на провоз электроники на некоторых рейсах

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU — Великобритания вводит запрет на провоз некоторых видов электронных устройств в ручной клади на рейсах, следующих из нескольких стран Ближнего Востока и Северной Африки.

Как сообщает «Би-би-си», как и в случае с США, в багаж придется сдать планшеты, DVD-проигрыватели и смартфоны определенного размера. В ручной клади разрешено провозить электронные устройства размером не более 16×9,3 х 1,5 см.

Как заявили в правительстве Великобритании, на этот шаг власти вынуждены пойти по итогам консультаций со специалистами по авиационной безопасности.

В случае с Великобританией речь идет о рейсах из Турции, Ливана, Иордании, Египта, Туниса и Саудовской Аравии.

Ранее США ввели подобное ограничение в отношении рейсов девяти авиакомпаний, имеющих прямые рейсы в США из 10 стран Ближнего Востока и Африки. У перевозчиков есть 96 часов на то, чтобы подстроиться под новые правила.

Как заявил ранее Вашингтон, запрет вызван тем. что злоумышленники могут спрятать бомбу в определенные электронные устройства. В прошлом году террорист попытался подорвать самолет сомалийской авиакомпании, предположительно, пронеся на борт бомбу в ноутбуке.

Власти Турции уже раскритиковали решение США, потребовав отменить его.

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