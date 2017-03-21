Лондон подтвердил введение ограничений на провоз электроники на некоторых рейсах

Как сообщает «Би-би-си», как и в случае с США, в багаж придется сдать планшеты, DVD-проигрыватели и смартфоны определенного размера. В ручной клади разрешено провозить электронные устройства размером не более 16×9,3 х 1,5 см.
Как заявили в правительстве Великобритании, на этот шаг власти вынуждены пойти по итогам консультаций со специалистами по авиационной безопасности.
В случае с Великобританией речь идет о рейсах из Турции, Ливана, Иордании, Египта, Туниса и Саудовской Аравии.
Ранее США ввели подобное ограничение в отношении рейсов девяти авиакомпаний, имеющих прямые рейсы в США из 10 стран Ближнего Востока и Африки. У перевозчиков есть 96 часов на то, чтобы подстроиться под новые правила.
Как заявил ранее Вашингтон, запрет вызван тем. что злоумышленники могут спрятать бомбу в определенные электронные устройства. В прошлом году террорист попытался подорвать самолет сомалийской авиакомпании, предположительно, пронеся на борт бомбу в ноутбуке.
Власти Турции уже раскритиковали решение США, потребовав отменить его.