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07:03 (мск), источник: ИА Башинформ

С 1 апреля жители Башкирии получат повышенную социальную пенсию

УФА, 22 мар 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. В России повышается размер социальной пенсии. Постановлении об индексации подписал Премьер-министр Правительства России Дмитрий Медведев. Согласно документу, коэффициент индексации социальных пенсий с 1 апреля 2017 года составит 1,015.

Социальные пенсии индексируются ежегодно с 1 апреля с учётом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год.

Прожиточный минимум пенсионера в целом по России за 2015 год составил 7965 рублей, за 2016 год — 8081 рубль, индекс роста за 2016 год — 1,015. Подписанным постановлением утверждается коэффициент индексации социальных пенсий с 1 апреля 2017 года в размере 1,015.

При индексации социальных пенсий также повышаются установленные в соответствии с Федеральным законом пенсии отдельным категориям граждан (военнослужащие, проходившие военную службу по призыву, и члены их семей, участники Великой Отечественной войны, граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф, и члены их семей, граждане из числа работников лётно-испытательного состава и другие категории граждан).

Индексация коснётся 3,9 млн пенсионеров, в том числе 3,1 млн пенсионеров, получающих социальные пенсии. Одновременно будут повышены другие выплаты, размер увеличения которых зависит от роста социальных пенсий.

Расходы на проведение с 1 апреля 2017 года индексации размеров социальных пенсий, других социальных выплат составят 4,9 млрд рублей до конца года.

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