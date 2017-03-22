Две омские электрички запустят в ежедневном режиме

Два пригородных электропоезда в Омском регионе Западно-Сибирской железной дороги с 7 апреля начнут курсировать по новому графику. Так, ежедневной станет электричка № 6666/6665 Омск — Калачинская — Омск (отправление из Омска в 10:25, отправление со станции Калачинская в 13:56), которая работала раньше только по выходным.

Кроме того, в ежедневном режиме возобновляет работу отмененная на зиму электричка № 6565/6566 Московка — Драгунская — Московка (отправление со станции Московка в 10:28, со станции Омск в 10:48, со станции Драгунская в 14:11).

Компания «Омск-пригород» сообщает, что изменения вносят для удобства пассажиров и в целях повышения качества обслуживания.