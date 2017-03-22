Две омские электрички запустят в ежедневном режиме
Изменения в расписание внесут 7 апреля.
Изменения в расписание внесут 7 апреля.
Два пригородных электропоезда в Омском регионе
Кроме того, в ежедневном режиме возобновляет работу отмененная на зиму электричка № 6565/6566 Московка — Драгунская — Московка (отправление со станции Московка в 10:28, со станции Омск в 10:48, со станции Драгунская в 14:11).
Компания «Омск-пригород» сообщает, что изменения вносят для удобства пассажиров и в целях повышения качества обслуживания.