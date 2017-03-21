Roshen продает Мариупольскую кондитерскую фабрику

Как сообщило предприятие в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), акционеры намерены продать комплекс кондитерской фабрики, земельный участок, на котором она расположена, нежилые здания и прочее имущество.

Отмечается, что предельная стоимость сделки составит 65 миллионов гривень. Согласно данным последней годовой финансовой отчетности предприятия, стоимость активов Мариупольской фабрики составляла 59,5 миллиона гривень.

Как сообщал УНИАН, в конце апреля 2015 года на общем собрании акционеры единогласно приняли добровольное решение о прекращении деятельности Мариупольской кондитерской фабрики «Рошен» путем ее ликвидации.

В 2015 году Мариупольская фабрика получила 4,8 миллиона гривень чистой прибыли, что более чем в 6 раз меньше показателя 2014 года.

Корпорация Roshen — один из крупнейших в Украине производителей кондитерских изделий. Общий объем производства кондитерских изделий в корпорации составляет 450 тысяч тонн/год.