Первышов порекомендовал платить краснодарцам минимум 40280 рублей в месяц

«Постановляю рекомендовать руководителям коммерческих организаций и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории муниципального образования город Краснодар, устанавливать работникам заработную плату в 2017 году не ниже 40280 рублей», — говорится в тексте постановления № 1048 «О дополнительных мерах по социальной поддержке работающего населения муниципального образования город Краснодар в 2017 году».