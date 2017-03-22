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09:38 (мск), источник: ЮГА.ру

Первышов порекомендовал платить краснодарцам минимум 40280 рублей в месяц

Мэр Краснодара Евгений Первышов подписал постановление, которым рекомендовал руководителям фирм и предприятий города выплачивать работниками не менее 40 тыс. рублей в месяц.

«Постановляю рекомендовать руководителям коммерческих организаций и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории муниципального образования город Краснодар, устанавливать работникам заработную плату в 2017 году не ниже 40280 рублей», — говорится в тексте постановления № 1048 «О дополнительных мерах по социальной поддержке работающего населения муниципального образования город Краснодар в 2017 году».

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