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00:54 (мск), источник: Известия

Турецкие помидоры не пустят на российский прилавок

Россельхознадзор не планирует снимать ограничения на ввоз турецких помидоров, огурцов, яблок, груш, индейки, курицы и других продуктов, заявили «Известиям» в ведомстве. Перечисленные продукты производятся в России, и снятие эмбарго могло бы нанести удар по отечественным производителям, уже занявшим место турецких.

Россельхознадзор не рассматривает возможности снятия оставшихся ограничений на ввоз турецких продуктов, сообщила «Известиям» пресс-секретарь ведомства Юлия Мелано. Таким образом, эмбарго сохраняется на части тушек и субпродукты кур домашних и индеек, томаты, огурцы и корнишоны, виноград, яблоки, груши, землянику и клубнику.

Источник в Россельхознадзоре утверждает, что в апреле планировалось отправить в Турцию, делегацию, которая могла бы оценить качество продуктов и принять решение о снятии эмбарго. Юлия Мелано эту информацию не подтвердила. Близкий к Россельхознадзору источник предполагает, что визит решили отменить на фоне появившейся информации об остановке выдачи Турцией лицензий на беспошлинный ввоз российской пшеницы, кукурузы, подсолнечного шрота и масла с 15 марта.

Оставить действующие ограничения регулярно просят отечественные производители.

Выступая на совещании по вопросам исполнения поручений президента РФ об импортозамещении в декабре прошлого года, президент Национального плодоовощного союза Сергей Королев в числе прочего предложил «сохранить эмбарго на турецкие томаты до 2020 года». Эту же просьбу отраслевики направили и в Минсельхоз, рассказали в Плодоовощном союзе. В министерстве ранее поясняли, что «при принятии решений будут исходить из соображений национальной безопасности России».

Считаем, что вопрос полного или частичного снятия ограничений на поставки турецкой плодоовощной продукции на российский рынок должен обсуждаться в увязке со снятием турецкой стороной встречных ограничений в отношении российской продукции.
Минсельхоз

Сергей Королев отметил, что томаты для Турции — самый болезненный вопрос, и у них как раз сейчас начался сезон. Продажи помидоров в Россию приносили турецким производителям $0,5 млрд в год, это самая большая статья доходов из экспортной сельхозпродукции.

— В Европу эти помидоры не перенаправить, там на рынке избыток своей продукции, — уточнил Сергей Королев.

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Ввоз турецких томатов и других овощей и фруктов в Россию был запрещен с 1 января 2016 года в связи с обострением политических отношений. За это время, как следует из доклада президента Национального плодоовощного союза, отечественное производство томатов выросло на 33% — до 297 тыс. т в год, а доля импорта сократилась на 30%, до 468 тыс. т. До введения эмбарго Турция ввозила в Россию около половины всех импортных томатов: 43% в 2014-м и 50% — в 2015-м. В прошлом году их заместили отечественные, а также из Азербайдажана, Марокко, Китая и прочих стран.

— Раньше турки доминировали на рынке, а сейчас нам, наконец, удалось взять ситуацию в свои руки. Если пустить их обратно, они придут с демпингом (искусственное занижение цен, чтобы ослабить позиции конкурентов. — «Известия»). Этому способствуют в принципе низкая стоимость турецких овощей в ущерб качеству и то, что сейчас подешевела турецкая лира, —объяснил Сергей Королев.

Он добавил, что на рынках яблок, груш, клубники и земляники доля российских производителей уже больше 50%. По его словам, возвращение турецких овощей и фруктов на российские прилавки может снизить спрос на отечественные и, соответственно, затормозить процесс импортозамещения.

Глава исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин рассказал, что турки и до введения эмбарго не ввозили в Россию мясо индеек и куриц, поэтому наличие или отсутствие запрета на его ввоз ничего не меняет.

Как сообщали «Известия», возвращение турецких цитрусовых на российские прилавки «уронило» цены на лимоны и апельсины почти на 30%. Аналогичного эффекта ритейлеры ждут к маю, но уже на абрикосы, персики и сливы — к этому сроку в Турции начнут собирать их урожай.

Российское правительство выпустило постановление о снятии запрета на ввоз турецких цитрусовых и косточковых фруктов 9 октября прошлого года. В начале марта 2017-го Россия также сняла запрет на поставки лука, соли, брокколи, цветной капусты и гвоздики из Турции. Ограничения были отменены после летнего поручения президента правительству восстановить сотрудничество с Турцией.

Комментарии
1
vesta
Спасибо, Родина ! Без ГМО и пр гадостей. Выживем..
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