Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стало известно, кто заменит Егора Дружинина в шоу «Танцы»
В Бурятии запретили рекламу доставки на дом "японки и узбечки"
Правительство поменяло порядок оплаты за тепло
Чем могут обернуться для РФ банковские санкции Украины
Я человек с ДЦП: реальная история 34-летней Елены
На рынке в Киеве нашли голубое платье Меланьи Трамп (фото)Голубой костюм от Ralph Lauren, в котором Меланья была на инаугурации Трампа, одобрили многие женщины по всему миру
Фото Тимати с дочкой установило рекорд в соцсети
У Анджелины Джоли пытаются отобрать старшего сына
Дачные кооперативы в России будут упразднены
В России поменяют расчет квартплаты
Счастливая и похудевшая: Семенович показала фигуру в белом
«Никто не хочет в Украину»: депутат ЕС о Крыме
Дочь Ренаты Литвиновой растет ее точной копией
Леонид Агутин и Анжелика Варум поделились романтическим фото
СМИ: евродепутат рассказал, что его впечатлило в российском Крыму
РФ о создании сверхскоростного перехватчика МиГ-41
Пьяные рабочие нанесли миллионный ущерб заводу BMW
12 новинок Lada: над чем работает АВТОВАЗ
Фоторепортажи
8Пустыня в цвету
16Неслабый пол
1185-летие Наины Ельциной
12Первая женщина в космосе
06:59 (мск), источник: Ежедневник.by

Нефтегазовый конфликт не повлиял на поток российских туристов в Беларусь

Отношения между Минском и Москвой, особо обострившиеся в начале этого года и сразу по нескольким направлениям, никак не повлияли на туристические поездки россиян в Беларусь.

Источник: Ежедневник.by

По недавно опубликованным данным Белстата, касающимся работы туристической отрасли за прошлый год, известно, что в 2016 году в нашу страну в составе организованных и экскурсионных групп приехало 217,4 тыс. человек.

Наибольшее число прибывших организованных туристов приходилось на граждан России. Их доля среди всех организованных туристов составляла 78,7%.

Также заметим, что Беларусь и Россия находятся в последнее время в состоянии конфликта по нескольким существенным вопросам (цены на газ, продуктовые проблемы, евразийская интеграция), однако это никак не отражается на туристических поездках россиян в нашу страну.

«Есть такое выражение: войны хотят не народы, а правительства. Поэтому политическая жизнь идет своим чередом, а другая жизнь, в том числе и в туризме — идет своим. На уровне человеческих отношений у нас с Россией все осталось по-прежнему, и некие разногласия в отношениях между странами не отразились на въезде россиян в Беларусь», — отметила руководитель туристической компании «Виаполь», специализирующейся на приеме гостей из-за рубежа, Галина Потаева.

Она рассказала, что в компании «Виаполь» в 2016 году приток туристов составил около +30% к уровню 2015 года, в том числе увеличился поток и россиян, а в денежном выражении экспорт туристских услуг увеличился более чем на 16%.

По ее словам, что действительно может оказать влияние на поток туристов из соседней страны, так это возникновение трудностей при пересечении белорусско-российской границы, например, проверка документов в поездах, осмотр автомобилей. Поскольку большинство россиян приезжает в Беларусь наземным путем — поездами, на автобусах или личном транспорте.

Беларуси нужен внятный турпродукт

Отвечая на вопрос касательно стоимости белорусского турпродукта, эксперт отметила, что Беларусь сложно назвать бюджетным направлением в плане туризма.

«Взять к примеру, туры нашей компании — они сегодня недешевые, в том числе и из-за дорогих входных билетов в музеи, обедов, затрат на транспорт, — рассказала эксперт по въездному туризму. — Если допустим, в Италии можно привезти туриста в любой город, провести для него небольшую экскурсию и спокойно дальше отпустить его самостоятельно гулять, то в Беларуси все приходится включать в стоимость, иначе может так оказаться, что самостоятельно турист в музей не попадет, пообедать туристу у нас просто не удастся. А голодный турист — это злой турист».

Также эксперт обратила внимание на такую проблему, как отсутствие хорошей транспортной доступности центров туризма.

Сегодня турист, приехавший самостоятельно в Беларусь, не имея автомобиля, вряд ли сможет сам съездить в Мир и Несвиж за один день; посмотреть Залесье и Гервяты, Наносы на Нарочи либо другие небольшие города, которые как раз и являются изюминкой страны, поскольку между этими поселениями и Минском нет удобного регулярного сообщения, считает эксперт.

Отвечая на вопрос, чего не хватает Беларуси, чтобы въездной туризм у нас развивался более успешно, Галина Потаева обратила внимание на факт отсутствия в Беларуси внятного туристского продукта.

«Если Литва — это ее этнографические регионы, Польша — море, горы и замки, то что такое Беларусь? Зачем иностранцу сюда ехать? Для того чтобы к нам поехал иностранный турист и предпочел поездку в Беларусь остальным странам, он должен четко понимать, что он здесь получит, увидит. Поэтому первое, что сегодня необходимо иметь Беларуси, это модный, высокоэффективный, внятный турпродукт», — полагает эксперт.

При этом, по мнению руководителя компании «Виаполь», отечественный въездной туризм стал смотреть в будущее более уверенно.

По словам Галины Потаевой, сегодня идет активный процесс построения бренда Беларуси, в стране все больше появляется различных объектов показа, достойных гостиниц, ресторанов и кафе.

«Сейчас идет активное накопление, которое через определенное время должно перейти в качество», — резюмировала эксперт.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«Пятизвездочный» должник: владелец Сrowne Plaza Minsk не покидает «черный список» налоговиков
США начали расследование авиаудара в Сирии
Тиллерсон призвал сенаторов одобрить членство Черногории в НАТО
В КНДР прокомментировали санкционные планы США
Рейтинг правительства Японии подорвал скандал
Турецкие помидоры не пустят на российский прилавок
В России предложили ввести летом длинный обеденный перерыв
ВВС: в чем США обвиняют российских хакеров
Спорт
8 команд, которые могут сенсационно отобраться на ЧМ-2018 Азербайджан, Панама, Буркина-Фасо и другие команды, которые всерьёз претендуют на то, чтобы приехать в Россию в качестве участниц ЧМ-2018
Авто
В США придумали идеальный внедорожник для городских пробок (видео) Специальные механизмы приподнимают кузов автомобиля почти на высоту почти в 3 метра, позволяя, таким образом, беспрепятственно объезжать дорожную пробку
Hi-Tech
Первый смартфон Xiaomi на собственном процессоре: замена Qualcomm? Xiaomi представила первый собственный процессор. Qualcomm придется подвинуться?
Кино
Еще одно «Ревизорро»: Самбурская проверит квартиры россиян Актриса станет ведущей нового шоу «Генеральная уборка» на канале «Пятница!»
Недвижимость
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Все новостройки в России будут энергоэффективными
Правительство поменяло порядок оплаты за отопление
Летом часть московских застройщиков покинет рынок
Леди
Как выглядят ресницы после ламинирования и наращивания (фото) Всегда мечтали о длинных, густых, идеально подкрученных ресницах? Мы тоже! Поэтому посетили процедуры ламинирования, ботокса и наращивания
Дети
Фото Тимати с дочкой установило рекорд в соцсети Рэпер трогательно поздравил маленькую Алису с третьим днем рождения.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь