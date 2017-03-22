Нефтегазовый конфликт не повлиял на поток российских туристов в Беларусь
Отношения между Минском и Москвой, особо обострившиеся в начале этого года и сразу по нескольким направлениям, никак не повлияли на туристические поездки россиян в Беларусь.
Отношения между Минском и Москвой, особо обострившиеся в начале этого года и сразу по нескольким направлениям, никак не повлияли на туристические поездки россиян в Беларусь.
По недавно опубликованным данным Белстата, касающимся работы туристической отрасли за прошлый год, известно, что в 2016 году в нашу страну в составе организованных и экскурсионных групп приехало 217,4 тыс. человек.
Наибольшее число прибывших организованных туристов приходилось на граждан России. Их доля среди всех организованных туристов составляла 78,7%.
Также заметим, что Беларусь и Россия находятся в последнее время в состоянии конфликта по нескольким существенным вопросам (цены на газ, продуктовые проблемы, евразийская интеграция), однако это никак не отражается на туристических поездках россиян в нашу страну.
«Есть такое выражение: войны хотят не народы, а правительства. Поэтому политическая жизнь идет своим чередом, а другая жизнь, в том числе и в туризме — идет своим. На уровне человеческих отношений у нас с Россией все осталось
Она рассказала, что в компании «Виаполь» в 2016 году приток туристов составил около +30% к уровню 2015 года, в том числе увеличился поток и россиян, а в денежном выражении экспорт туристских услуг увеличился более чем на 16%.
По ее словам, что действительно может оказать влияние на поток туристов из соседней страны, так это возникновение трудностей при пересечении
Беларуси нужен внятный турпродукт
Отвечая на вопрос касательно стоимости белорусского турпродукта, эксперт отметила, что Беларусь сложно назвать бюджетным направлением в плане туризма.
«Взять к примеру, туры нашей компании — они сегодня недешевые, в том числе и
Также эксперт обратила внимание на такую проблему, как отсутствие хорошей транспортной доступности центров туризма.
Сегодня турист, приехавший самостоятельно в Беларусь, не имея автомобиля, вряд ли сможет сам съездить в Мир и Несвиж за один день; посмотреть Залесье и Гервяты, Наносы на Нарочи либо другие небольшие города, которые как раз и являются изюминкой страны, поскольку между этими поселениями и Минском нет удобного регулярного сообщения, считает эксперт.
Отвечая на вопрос, чего не хватает Беларуси, чтобы въездной туризм у нас развивался более успешно, Галина Потаева обратила внимание на факт отсутствия в Беларуси внятного туристского продукта.
«Если Литва — это ее этнографические регионы, Польша — море, горы и замки, то что такое Беларусь? Зачем иностранцу сюда ехать? Для того чтобы к нам поехал иностранный турист и предпочел поездку в Беларусь остальным странам, он должен четко понимать, что он здесь получит, увидит. Поэтому первое, что сегодня необходимо иметь Беларуси, это модный, высокоэффективный, внятный турпродукт», — полагает эксперт.
При этом, по мнению руководителя компании «Виаполь», отечественный въездной туризм стал смотреть в будущее более уверенно.
По словам Галины Потаевой, сегодня идет активный процесс построения бренда Беларуси, в стране все больше появляется различных объектов показа, достойных гостиниц, ресторанов и кафе.
«Сейчас идет активное накопление, которое через определенное время должно перейти в качество», — резюмировала эксперт.