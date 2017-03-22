Нефтегазовый конфликт не повлиял на поток российских туристов в Беларусь

По недавно опубликованным данным Белстата, касающимся работы туристической отрасли за прошлый год, известно, что в 2016 году в нашу страну в составе организованных и экскурсионных групп приехало 217,4 тыс. человек.

Наибольшее число прибывших организованных туристов приходилось на граждан России. Их доля среди всех организованных туристов составляла 78,7%.

Также заметим, что Беларусь и Россия находятся в последнее время в состоянии конфликта по нескольким существенным вопросам (цены на газ, продуктовые проблемы, евразийская интеграция), однако это никак не отражается на туристических поездках россиян в нашу страну.

«Есть такое выражение: войны хотят не народы, а правительства. Поэтому политическая жизнь идет своим чередом, а другая жизнь, в том числе и в туризме — идет своим. На уровне человеческих отношений у нас с Россией все осталось по-прежнему, и некие разногласия в отношениях между странами не отразились на въезде россиян в Беларусь», — отметила руководитель туристической компании «Виаполь», специализирующейся на приеме гостей из-за рубежа, Галина Потаева.

Она рассказала, что в компании «Виаполь» в 2016 году приток туристов составил около +30% к уровню 2015 года, в том числе увеличился поток и россиян, а в денежном выражении экспорт туристских услуг увеличился более чем на 16%.

По ее словам, что действительно может оказать влияние на поток туристов из соседней страны, так это возникновение трудностей при пересечении белорусско-российской границы, например, проверка документов в поездах, осмотр автомобилей. Поскольку большинство россиян приезжает в Беларусь наземным путем — поездами, на автобусах или личном транспорте.

Беларуси нужен внятный турпродукт

Отвечая на вопрос касательно стоимости белорусского турпродукта, эксперт отметила, что Беларусь сложно назвать бюджетным направлением в плане туризма.

«Взять к примеру, туры нашей компании — они сегодня недешевые, в том числе и из-за дорогих входных билетов в музеи, обедов, затрат на транспорт, — рассказала эксперт по въездному туризму. — Если допустим, в Италии можно привезти туриста в любой город, провести для него небольшую экскурсию и спокойно дальше отпустить его самостоятельно гулять, то в Беларуси все приходится включать в стоимость, иначе может так оказаться, что самостоятельно турист в музей не попадет, пообедать туристу у нас просто не удастся. А голодный турист — это злой турист».

Также эксперт обратила внимание на такую проблему, как отсутствие хорошей транспортной доступности центров туризма.

Сегодня турист, приехавший самостоятельно в Беларусь, не имея автомобиля, вряд ли сможет сам съездить в Мир и Несвиж за один день; посмотреть Залесье и Гервяты, Наносы на Нарочи либо другие небольшие города, которые как раз и являются изюминкой страны, поскольку между этими поселениями и Минском нет удобного регулярного сообщения, считает эксперт.

Отвечая на вопрос, чего не хватает Беларуси, чтобы въездной туризм у нас развивался более успешно, Галина Потаева обратила внимание на факт отсутствия в Беларуси внятного туристского продукта.

«Если Литва — это ее этнографические регионы, Польша — море, горы и замки, то что такое Беларусь? Зачем иностранцу сюда ехать? Для того чтобы к нам поехал иностранный турист и предпочел поездку в Беларусь остальным странам, он должен четко понимать, что он здесь получит, увидит. Поэтому первое, что сегодня необходимо иметь Беларуси, это модный, высокоэффективный, внятный турпродукт», — полагает эксперт.

При этом, по мнению руководителя компании «Виаполь», отечественный въездной туризм стал смотреть в будущее более уверенно.

По словам Галины Потаевой, сегодня идет активный процесс построения бренда Беларуси, в стране все больше появляется различных объектов показа, достойных гостиниц, ресторанов и кафе.

«Сейчас идет активное накопление, которое через определенное время должно перейти в качество», — резюмировала эксперт.