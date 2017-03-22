Инвестиционного рынка недвижимости в Беларуси пока нет

Об этом заявил управляющий партнер Colliers International по странам Балтии и Беларуси Михаил Морозов.

По словам эксперта, если сравнивать динамику развития рынка коммерческой недвижимости Минска с ближайшими прибалтийскими странами, то белорусская столица окажется бесспорным лидером.

Так, за последние 10 лет офисная недвижимость Минска показала рост в 744%, достигнув показателя в 76 кв. метров к объему ВРП.

Вильнюс показал рост в 118% и сегодня имеет 37 кв. метров к объему ВРП.

Рига за это же время выросла на 100% и сегодня имеет 47 кв. метров офисной недвижимости к объему ВРП.

На рынке торговой недвижимости Беларусь показала рост на 269%, в то время как Вильнюс — на 75%, а Рига — всего на 40%.

Складская недвижимость в Беларуси приросла за минувшие 10 лет на 7949%. Вильнюс же всего на 57%, а Рига — 131%.

Однако, как пояснил Михаил Морозов, Беларусь 10 лет назад стартовала с очень низкой базы, поэтому у нее и получился такой значительный рост. Если же сравнивать конечный результат, то сегодня Беларусь где-то по-прежнему отстает от своих прибалтийских соседей, а где-то уже сравнялась.

Впрочем, по мнению эксперта, даже сегодня белорусский рынок коммерческой недвижимости довольно сложно поддается оценке. Можно подсчитать количество квадратных метров, проанализировать ставки аренды, но по-прежнему сложно или невозможно оценить инвестиционную привлекательность рынка.

«Инвестиционного рынка коммерческой недвижимости в Беларуси как не было, так и нет», — заявил Михаил Морозов.

По его мнению, если у нас и совершаются сделки с крупными объектами недвижимости, то лишь вынуждено, когда девелопер сталкивается с какими-нибудь финансовыми сложностями. В Беларуси девелоперы предпочитают строить, а потом сами управлять своими объектами.

В развитых странах, заявил Михаил Морозов, рынок коммерческой недвижимости живет несколько по иным законам. Там инвестор оценивает потребности, потом под эти потребности строит, продает готовый объект и двигается дальше. По величине этих сделок уже можно оценить инвестиционную привлекательность рынка.

В Беларуси это пока невозможно, что затрудняет приход на рынок крупных иностранных инвесторов в недвижимость, которые совсем не хотят строить здесь что-то, чтобы потом этим владеть, но с удовольствием бы что-то построили, чтобы продать.

По мнению эксперта, Беларусь сегодня закончила начальное формирование самого рынка коммерческой недвижимости и сейчас должна начать создавать инвестиционный рынок этой недвижимости. Он заработает, как только в стране на постоянной основе начнут совершаться сделки с крупными объектами.