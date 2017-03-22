Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Познер не изменил своего мнения об участии инвалидов в телешоу
В Бурятии запретили рекламу доставки на дом "японки и узбечки"
С россиян начали взыскивать новые налоги
Фото Тимати с дочкой установило рекорд в соцсети
Кейт Миддлтон вышла в свет в платье от Chanel (фото)
«Мы будем убирать всех жуликов» Жириновский рассказал, почему ЛДПР покинула заседание Госдумы
Выход беременной Стоцкой в свет чуть не закончился трагедией
Людмила Петрановская о том, как защитить детей от «групп смерти»
В России поменяют расчет квартплаты
Как правильно ухаживать за плиткой?
РФ заявляет о создании сверхскоростного перехватчика МиГ-41 – СМИ
Депутат Рады о вероятном развале РФ: Готовы отряды
Дочь Пескова высказалась об участии Самойловой на «Евровидении»
Кейт Миддлтон вышла в свет в платье от Chanel (фото)
СМИ: евродепутат рассказал, что его впечатлило в российском Крыму
РФ о создании сверхскоростного перехватчика МиГ-41
Назван самый распространенный автомобиль в России
На грузовики КАМАЗ начали ставить «ленивцев»
Фоторепортажи
8Пустыня в цвету
16Неслабый пол
1185-летие Наины Ельциной
12Первая женщина в космосе
06:57 (мск), источник: Ежедневник.by

Инвестиционного рынка недвижимости в Беларуси пока нет

Несмотря на огромный скачок вперед, который совершила за последние 10 лет коммерческая недвижимость Беларуси, как такового инвестиционного рынка недвижимости в стране до сих пор нет.

Источник: Ежедневник.by

Об этом заявил управляющий партнер Colliers International по странам Балтии и Беларуси Михаил Морозов.

По словам эксперта, если сравнивать динамику развития рынка коммерческой недвижимости Минска с ближайшими прибалтийскими странами, то белорусская столица окажется бесспорным лидером.

Так, за последние 10 лет офисная недвижимость Минска показала рост в 744%, достигнув показателя в 76 кв. метров к объему ВРП.

Вильнюс показал рост в 118% и сегодня имеет 37 кв. метров к объему ВРП.

Рига за это же время выросла на 100% и сегодня имеет 47 кв. метров офисной недвижимости к объему ВРП.

На рынке торговой недвижимости Беларусь показала рост на 269%, в то время как Вильнюс — на 75%, а Рига — всего на 40%.

Складская недвижимость в Беларуси приросла за минувшие 10 лет на 7949%. Вильнюс же всего на 57%, а Рига — 131%.

Однако, как пояснил Михаил Морозов, Беларусь 10 лет назад стартовала с очень низкой базы, поэтому у нее и получился такой значительный рост. Если же сравнивать конечный результат, то сегодня Беларусь где-то по-прежнему отстает от своих прибалтийских соседей, а где-то уже сравнялась.

Впрочем, по мнению эксперта, даже сегодня белорусский рынок коммерческой недвижимости довольно сложно поддается оценке. Можно подсчитать количество квадратных метров, проанализировать ставки аренды, но по-прежнему сложно или невозможно оценить инвестиционную привлекательность рынка.

«Инвестиционного рынка коммерческой недвижимости в Беларуси как не было, так и нет», — заявил Михаил Морозов.

По его мнению, если у нас и совершаются сделки с крупными объектами недвижимости, то лишь вынуждено, когда девелопер сталкивается с какими-нибудь финансовыми сложностями. В Беларуси девелоперы предпочитают строить, а потом сами управлять своими объектами.

В развитых странах, заявил Михаил Морозов, рынок коммерческой недвижимости живет несколько по иным законам. Там инвестор оценивает потребности, потом под эти потребности строит, продает готовый объект и двигается дальше. По величине этих сделок уже можно оценить инвестиционную привлекательность рынка.

В Беларуси это пока невозможно, что затрудняет приход на рынок крупных иностранных инвесторов в недвижимость, которые совсем не хотят строить здесь что-то, чтобы потом этим владеть, но с удовольствием бы что-то построили, чтобы продать.

По мнению эксперта, Беларусь сегодня закончила начальное формирование самого рынка коммерческой недвижимости и сейчас должна начать создавать инвестиционный рынок этой недвижимости. Он заработает, как только в стране на постоянной основе начнут совершаться сделки с крупными объектами.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«Пятизвездочный» должник: владелец Сrowne Plaza Minsk не покидает «черный список» налоговиков
США начали расследование авиаудара в Сирии
Тиллерсон призвал сенаторов одобрить членство Черногории в НАТО
В КНДР прокомментировали санкционные планы США
Рейтинг правительства Японии подорвал скандал
Турецкие помидоры не пустят на российский прилавок
В России предложили ввести летом длинный обеденный перерыв
ВВС: в чем США обвиняют российских хакеров
Спорт
8 команд, которые могут сенсационно отобраться на ЧМ-2018 Азербайджан, Панама, Буркина-Фасо и другие команды, которые всерьёз претендуют на то, чтобы приехать в Россию в качестве участниц ЧМ-2018
Авто
В США придумали идеальный внедорожник для городских пробок (видео) Специальные механизмы приподнимают кузов автомобиля почти на высоту почти в 3 метра, позволяя, таким образом, беспрепятственно объезжать дорожную пробку
Hi-Tech
Первый смартфон Xiaomi на собственном процессоре: замена Qualcomm? Xiaomi представила первый собственный процессор. Qualcomm придется подвинуться?
Кино
Еще одно «Ревизорро»: Самбурская проверит квартиры россиян Актриса станет ведущей нового шоу «Генеральная уборка» на канале «Пятница!»
Недвижимость
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Все новостройки в России будут энергоэффективными
Правительство поменяло порядок оплаты за отопление
Летом часть московских застройщиков покинет рынок
Леди
Как выглядят ресницы после ламинирования и наращивания (фото) Всегда мечтали о длинных, густых, идеально подкрученных ресницах? Мы тоже! Поэтому посетили процедуры ламинирования, ботокса и наращивания
Дети
Фото Тимати с дочкой установило рекорд в соцсети Рэпер трогательно поздравил маленькую Алису с третьим днем рождения.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь