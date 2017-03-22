Инвестиционного рынка недвижимости в Беларуси пока нет
Несмотря на огромный скачок вперед, который совершила за последние 10 лет коммерческая недвижимость Беларуси, как такового инвестиционного рынка недвижимости в стране до сих пор нет.
Несмотря на огромный скачок вперед, который совершила за последние 10 лет коммерческая недвижимость Беларуси, как такового инвестиционного рынка недвижимости в стране до сих пор нет.
Об этом заявил управляющий партнер Colliers International по странам Балтии и Беларуси Михаил Морозов.
По словам эксперта, если сравнивать динамику развития рынка коммерческой недвижимости Минска с ближайшими прибалтийскими странами, то белорусская столица окажется бесспорным лидером.
Так, за последние 10 лет офисная недвижимость Минска показала рост в 744%, достигнув показателя в 76 кв. метров к объему ВРП.
Вильнюс показал рост в 118% и сегодня имеет 37 кв. метров к объему ВРП.
Рига за это же время выросла на 100% и сегодня имеет 47 кв. метров офисной недвижимости к объему ВРП.
На рынке торговой недвижимости Беларусь показала рост на 269%, в то время как Вильнюс — на 75%, а Рига — всего на 40%.
Складская недвижимость в Беларуси приросла за минувшие 10 лет на 7949%. Вильнюс же всего на 57%, а Рига — 131%.
Однако, как пояснил Михаил Морозов, Беларусь 10 лет назад стартовала с очень низкой базы, поэтому у нее и получился такой значительный рост. Если же сравнивать конечный результат, то сегодня Беларусь
Впрочем, по мнению эксперта, даже сегодня белорусский рынок коммерческой недвижимости довольно сложно поддается оценке. Можно подсчитать количество квадратных метров, проанализировать ставки аренды, но
«Инвестиционного рынка коммерческой недвижимости в Беларуси как не было, так и нет», — заявил Михаил Морозов.
По его мнению, если у нас и совершаются сделки с крупными объектами недвижимости, то лишь вынуждено, когда девелопер сталкивается с
В развитых странах, заявил Михаил Морозов, рынок коммерческой недвижимости живет несколько по иным законам. Там инвестор оценивает потребности, потом под эти потребности строит, продает готовый объект и двигается дальше. По величине этих сделок уже можно оценить инвестиционную привлекательность рынка.
В Беларуси это пока невозможно, что затрудняет приход на рынок крупных иностранных инвесторов в недвижимость, которые совсем не хотят строить здесь
По мнению эксперта, Беларусь сегодня закончила начальное формирование самого рынка коммерческой недвижимости и сейчас должна начать создавать инвестиционный рынок этой недвижимости. Он заработает, как только в стране на постоянной основе начнут совершаться сделки с крупными объектами.