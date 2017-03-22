Спиртное цедят через акциз

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

У импортеров алкоголя вновь возникли проблемы с получением акцизных марок, которые необходимы для ввоза продукции в страну. Для некоторых напитков, например вин и крепкого спиртного в полулитровых бутылках, марки и вовсе кончились, уверяют участники рынка. В свою очередь, Центральная акцизная таможня (ЦАТ) отмечает, что работа идет в штатном режиме. О возникших проблемах «Ъ» рассказали несколько участников рынка.

Один из собеседников «Ъ» отметил, что акцизы на тихие вина таможенники прекратили выдавать примерно месяц назад, объясняя это их отсутствием на складе

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Другой импортер говорит, что таможня перестала выдавать марки несколько дней назад. Еще один участник рынка поясняет, что проблемы возникают только с получением акцизных марок нового образца с усиленной защитой. Старые марки выдают, но не на все виды продукции, подтверждает другой собеседник «Ъ». Председатель правления Союза импортеров алкогольной продукции (СИАП) Валерий Филатов говорит, что марки закончились для натуральных вин и некоторых объемов крепких спиртных напитков. По словам одного из участников рынка, трудности с получением марок испытывают те, кто ввозит не только тихие, но и игристые вина, а также крепкое спиртное в полулитровой таре. В этом году марки не поступали на склад акцизной таможни, утверждает один из крупных импортеров алкоголя. Марки не могут напечатать, так как не заключен новый контракт с АО «Гознак», а предыдущий уже истек, добавляет другой участник рынка. Это подтверждает представитель Минфина (в его ведении находится Федеральная таможенная служба — ФТС).

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«Сейчас ведется работа по заключению нового контракта между ФТС и “Гознаком” на выполнение работ по печати акцизных марок на 2017 год и далее», — сообщили в пресс-службе министерства, отметив, что для подписания данного контракта необходимо внести изменения в законодательство. На прошлой неделе Госдума приняла в третьем, окончательном чтении и направила в Совет федерации законопроект, позволяющий ФТС закупать марки для алкогольной и табачной продукции у «Гознака» без конкурса как у единственного поставщика таких работ. Планируется, что поправки вступят в силу в апреле этого года, добавляют в Минфине.

С учетом необходимых процедур новые марки могут появиться не раньше мая-июня, ожидают собеседники «Ъ»

Валерий Филатов из СИАП прогнозирует, что ситуация разрешится не раньше чем через два месяца и нормализуется только к сентябрю. Впрочем, крупные импортеры, наученные опытом лета 2016 года, запаслись марками старого образца и самой продукцией еще в конце прошлого года, поэтому серьезных перебоев с поставками быть не должно, предполагают два игрока рынка.

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