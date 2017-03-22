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03:12 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Стал известен новый срок окончания ремонта дороги Шкотово-Партизанск в Приморье

Последний сложный участок на трассе обещают отремонтировать до конца июня.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 22 марта, PrimaMedia.

Последний сложный участок на трассе Шкотово — Партизанск протяженностью 2,5 км возле села Новая Москва в Приморском крае отремонтируют до конца июня. Начать ремонтные работы планируют в мае. Такое поручение дал губернатор Приморья Владимир Миклушевский в ходе рабочей поездки в Находкинский городской округ 21 марта, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе краевой администрации.

Напомним, после обрушения Новолитовского моста в феврале прошлого года основной автомобильный трафик пошел по дороге Шкотово — Партизанск. Эта трасса не была рассчитана на такую нагрузку, и дорожная одежда быстро пришла в негодность. Весной 2016 года глава региона поручил отремонтировать дорогу.

Как сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства края Александр Швора, общая протяженность трассы — 100 км. Основной объем ремонтных работ был выполнен в течение прошлого года, однако их не успели завершить из-за тайфуна «Лайонрок», обрушившегося на Приморье в сентябре. Все силы тогда были брошены на восстановление разрушенной инфраструктуры региона.

«В общей сложности отремонтировано более 35 км, уложено более 25,5 тысяч кв. метров асфальта, на ремонт направлено почти 70 млн рублей», — сообщил руководитель ведомства.

На сегодняшний день на трассе Партизанск — Шкотово остается один аварийный участок протяженностью 2,5 км возле села Новая Москва. Глава Приморья осмотрел его в ходе рабочей поездки по краю и поручил отремонтировать в приоритетном порядке в ближайшее время.

«К ремонту приступим в мае. Пока выполняем работы в рамках содержания: подсыпаем, грейдеруем. Завершить работы планируем до конца июня. В дальнейшем будем выполнять ямочный ремонт», — доложил Александр Швора.

Губернатор края отметил, причина преждевременного разрушения дорожного полотна банальна — основание рассчитано на другие нагрузки. Бороться с этим в регионе намерены за счет создания системы автоматического весового контроля.

«Многие дороги не рассчитаны на тяжелую технику, зачастую перегруженную. Я не против бизнеса, который что-то строит, но жители края — в приоритете, а они в итоге бьют свои машины на разбитых большегрузами трассах. Мы вместе с инвесторами приступили к созданию системы автоматически весового контроля, в первую очередь сделаем ее на этой дороге», — подчеркнул Владимир Миклушевский.

Напомним, состояние трассы Шкотово-Партизанск возмутило губернатора в апреле прошлого года. Тогда Владимир Миклушевский давал поручение отремонтировать дорогу к маю, но как оказалось специалисты всю работу по ремонту участка выполнить за этот срок не успели.

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