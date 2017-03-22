Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Двухлетний сноубордист очаровал зрителей шоу «Лучше всех!»
В Бурятии запретили рекламу доставки на дом "японки и узбечки"
Закон о повышении налога для дачников внесен в Госдуму
Людмила Петрановская о том, как защитить детей от «групп смерти»
Я человек с ДЦП: реальная история 34-летней Елены
На рынке в Киеве нашли голубое платье Меланьи Трамп (фото)Голубой костюм от Ralph Lauren, в котором Меланья была на инаугурации Трампа, одобрили многие женщины по всему миру
Фото Тимати с дочкой установило рекорд в соцсети
У Анджелины Джоли пытаются отобрать старшего сына
В России поменяют расчет квартплаты
Как правильно ухаживать за плиткой?
Украинские "Ведьмы" прибыли в Донбасс - СМИ
«Никто не хочет в Украину»: депутат ЕС о Крыме
Дочь Ренаты Литвиновой растет ее точной копией
Леонид Агутин и Анжелика Варум поделились романтическим фото
СМИ: евродепутат рассказал, что его впечатлило в российском Крыму
РФ о создании сверхскоростного перехватчика МиГ-41
Назван самый распространенный автомобиль в России
На грузовики КАМАЗ начали ставить «ленивцев»
Фоторепортажи
14На восток США обрушилась снежная буря
12Ливни затопили Перу
1185-летие Наины Ельциной
1195-летие Ирины Антоновой
07:39 (мск), источник: Sibnovosti.ru

На борьбу с паводком в Новосибирской области выделили дополнительные средства

В области подтопленными могут оказаться около 4 тыс. домов в 16 населенных пунктах.

Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий поручил выделить дополнительные 57 млн рублей на борьбу с паводком из областного резервного фонда. Из этой суммы 23 млн рублей получит администрация областного центра, а 34 млн рублей — муниципальные образования и городские округа.

«У нас — большой объем работ по очистке ливневой канализации, водопропускных сооружений, русел малых рек. Необходимо в течение недели профинансировать эти расходы», — подчеркнул Городецкий на заседании правительства.

Ранее заместитель главы региона Сергей Семка сообщал журналистам, что на реализацию противопаводковых мероприятий в регионе планировалось направить более 120 млн рублей, в том числе 111 млн из областного бюджета.

В области подтопленными могут оказаться около 4 тыс. домов в 16 населенных пунктах. Там проживают около 20 тыс. человек. Ранее Городецкий дал поручение главам районов организовать вывоз снега с сельских территорий, чего не делалось в последние 15 лет.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Создателям сайта для живодеров в Красноярске грозит уголовный срок
США начали расследование авиаудара в Сирии
Тиллерсон призвал сенаторов одобрить членство Черногории в НАТО
В КНДР прокомментировали санкционные планы США
Рейтинг правительства Японии подорвал скандал
Турецкие помидоры не пустят на российский прилавок
В России предложили ввести летом длинный обеденный перерыв
У теннисистки Весниной забрали кубок и вручили его Федереру
Спорт
8 команд, которые могут сенсационно отобраться на ЧМ-2018 Азербайджан, Панама, Буркина-Фасо и другие команды, которые всерьёз претендуют на то, чтобы приехать в Россию в качестве участниц ЧМ-2018
Авто
В США придумали идеальный внедорожник для городских пробок (видео) Специальные механизмы приподнимают кузов автомобиля почти на высоту почти в 3 метра, позволяя, таким образом, беспрепятственно объезжать дорожную пробку
Hi-Tech
Первый смартфон Xiaomi на собственном процессоре: замена Qualcomm? Xiaomi представила первый собственный процессор. Qualcomm придется подвинуться?
Кино
Еще одно «Ревизорро»: Самбурская проверит квартиры россиян Актриса станет ведущей нового шоу «Генеральная уборка» на канале «Пятница!»
Недвижимость
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Все новостройки в России будут энергоэффективными
Правительство поменяло порядок оплаты за отопление
Летом часть московских застройщиков покинет рынок
Леди
Как выглядят ресницы после ламинирования и наращивания (фото) Всегда мечтали о длинных, густых, идеально подкрученных ресницах? Мы тоже! Поэтому посетили процедуры ламинирования, ботокса и наращивания
Дети
Фото Тимати с дочкой установило рекорд в соцсети Рэпер трогательно поздравил маленькую Алису с третьим днем рождения.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь