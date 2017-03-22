На борьбу с паводком в Новосибирской области выделили дополнительные средства

Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий поручил выделить дополнительные 57 млн рублей на борьбу с паводком из областного резервного фонда. Из этой суммы 23 млн рублей получит администрация областного центра, а 34 млн рублей — муниципальные образования и городские округа.

«У нас — большой объем работ по очистке ливневой канализации, водопропускных сооружений, русел малых рек. Необходимо в течение недели профинансировать эти расходы», — подчеркнул Городецкий на заседании правительства.

Ранее заместитель главы региона Сергей Семка сообщал журналистам, что на реализацию противопаводковых мероприятий в регионе планировалось направить более 120 млн рублей, в том числе 111 млн из областного бюджета.

В области подтопленными могут оказаться около 4 тыс. домов в 16 населенных пунктах. Там проживают около 20 тыс. человек. Ранее Городецкий дал поручение главам районов организовать вывоз снега с сельских территорий, чего не делалось в последние 15 лет.