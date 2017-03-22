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04:36 (мск), источник: ДЕЙТА

После критики Амурский судостроительный завод будет модернизирован и конверсирован

Амурский судостроительный завод в Комсомольске-на-Амуре, на котором прекращена программа строительства подводного флота ВМФ РФ, ждет модернизация, сообщает ИА «Дейта».

По федеральной целевой программе на эти цели намерены направить 5 миллиардов рублей госбюджета.

Модернизация, по информации ИА «Дейта», коснется, прежде всего, производственных линий девятого и девятнадцатого цехов завода, занимавшихся в прежние годы строительством атомных многоцелевых и дизельных для Тихоокеанского флота.

Модернизация производственных линий позволит локализовать производство комплектующих для сохранившихся судостроительных программ завода в Комсомольске-на-Амуре, и в частности, на площадке территории опережающего социально-экономического развития. Это поможет решить сразу несколько вопросов: снизить себестоимость продукции, упростить логистику и привлечь дополнительные инвестиции в регион.

Считается, что комсомольчане хотят наладить на заводе выпуск панелей шумо- и теплоизоляции, которые сегодня огромный дальневосточный холдинг судостроения покупает за рубежом: в Турции, Италии, или Корее. Для специалистов чевидно, однако, и то, что от выпуска таких панелей до освоения технологий «стелс» — рукой подать.

Предполагается, что уже в 2018 году завод в Комсомольске-на-Амуре сможет обеспечить своей продукцией не только предприятия Объединённой судостроительной корпорации, но и производство в смежных, в том числе гражданских отраслях промышленности.

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