После критики Амурский судостроительный завод будет модернизирован и конверсирован

По федеральной целевой программе на эти цели намерены направить 5 миллиардов рублей госбюджета.

Модернизация, по информации ИА «Дейта», коснется, прежде всего, производственных линий девятого и девятнадцатого цехов завода, занимавшихся в прежние годы строительством атомных многоцелевых и дизельных для Тихоокеанского флота.

Модернизация производственных линий позволит локализовать производство комплектующих для сохранившихся судостроительных программ завода в Комсомольске-на-Амуре, и в частности, на площадке территории опережающего социально-экономического развития. Это поможет решить сразу несколько вопросов: снизить себестоимость продукции, упростить логистику и привлечь дополнительные инвестиции в регион.

Считается, что комсомольчане хотят наладить на заводе выпуск панелей шумо- и теплоизоляции, которые сегодня огромный дальневосточный холдинг судостроения покупает за рубежом: в Турции, Италии, или Корее. Для специалистов чевидно, однако, и то, что от выпуска таких панелей до освоения технологий «стелс» — рукой подать.