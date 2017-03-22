После критики Амурский судостроительный завод будет модернизирован и конверсирован
Амурский судостроительный завод в
Амурский судостроительный завод в
По федеральной целевой программе на эти цели намерены направить 5 миллиардов рублей госбюджета.
Модернизация, по информации ИА «Дейта», коснется, прежде всего, производственных линий девятого и девятнадцатого цехов завода, занимавшихся в прежние годы строительством атомных многоцелевых и дизельных для Тихоокеанского флота.
Модернизация производственных линий позволит локализовать производство комплектующих для сохранившихся судостроительных программ завода в
Считается, что комсомольчане хотят наладить на заводе выпуск панелей шумо- и теплоизоляции, которые сегодня огромный дальневосточный холдинг судостроения покупает за рубежом: в Турции, Италии, или Корее. Для специалистов чевидно, однако, и то, что от выпуска таких панелей до освоения технологий «стелс» — рукой подать.
Предполагается, что уже в 2018 году завод в