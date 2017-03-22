Работникам котельной «Водогрейная» в Вихоревке Приангарья снова задерживают зарплату

Работникам котельной «Водогрейная» в Вихоревке Братского района Иркутской области снова задерживают зарплату. По приблизительным подсчетам, руководство предприятия задолжало сотрудникам около 4,5 млн рублей. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на телеканал БСТ.

Сотрудники вихоревской котельной не могут оплатить съемное жилье, коммунальные услуги или детский сад из-за задержки зарплаты. Начальство еще не до конца рассчиталось с работниками за лето прошлого года. Положенной премии люди не получают с осени 2016.

«У нас премия должна быть по приказу насчитана 70%, но у нас с октября есть 40%, 45%, по-моему, 65%. Сейчас точно не помню. И объясняется это тем, что был срыв отопительного сезона, что была авария. Но причём здесь мы? Мы к этому вообще отношения не имеем. Это их проблемы, что у них произошла эта поломка», — говорит оператор фильтров на водозаборе Анна Грицус.

В прокуратуре Братского района скопилось несколько жалоб от сотрудников вихоревской котельной, в том числе, и коллективное обращение. Люди просят надзорный орган представлять их в суде и добиться выплаты всех долгов по зарплате. Прокуратура пока этого сделать не может. Сложившуюся ситуацию 20 марта обсудили на внеплановой рабочей группе. Контролирующий орган поясняет, что в рамках проверки документы от ООО «Тепловые сети» получены не в полном объеме, поскольку туда не включена задолженность по премиям.

Руководство задержку зарплаты объясняет тем, что пользователи не платят вовремя за отопление. Жители Вихоревки, различные организации и бюджеты задолжали «Водогрейной» более 50 млн рублей. По словам директора котельной, на полученные деньги в первую очередь они покупают уголь и химические реагенты. Работникам платят из того, что остается.

«Я думаю, ждать результаты уже можно сегодня-завтра, потому что сегодня надеюсь погасить задолженность, сегодня-завтра полностью за январь. Около 50% я планирую на этой неделе погасить задолженность за февраль. До конца месяца, естественно, рассчитаться с задолженностью по зарплате за февраль», — обещает директор ОП «Вихоревское» ООО «Тепловые сети» Евгений Воробьев.

Директор пообещал плотнее взяться за должников, неплательщиков начнут отключать от тепла в ближайшее время.

Напомним, почти 700 человек подписали петицию президенту России Владимиру Путину о плохом отоплении в домах и муниципальных учреждениях в городе Вихоревке Братского района в октябре прошлого года. Следователи СУ СКР по Иркутской области возбудили уголовное дело по статье «Халатность» в отношении сотрудников мэрии Вихоревки за срыв отопительного сезона. Следствие считает, что администрация городского поселения не приняла меры, направленные на своевременное решение проблемы с запуском отопления. Система теплообеспечения не была подготовлена в установленные сроки. Прокуратура Братского района Иркутской области проверила исполнение трудового законодательства в ООО «Вихоревское управление», по результатам которой руководитель жилищно-коммунального предприятия Сергей К. привлечен к административной ответственности. Глава ЖКХ уплатит 13 тысяч рублей штрафа за долги по зарплате на сумму более 8 млн рублей.

В декабре 2016 года почти шесть тысяч тонн угля выделено из аварийно-технического запаса Иркутской области для котельной «Водогрейная». Об этом сообщил временно замещающий должность заместителя министра жилищной политики, энергетики и транспорта региона Александр Барнаков. Теперь котельная обеспечена топливом примерно на 30 дней, заявили в министерстве. Заместитель председателя правительства Иркутской области Руслан Болотов назвал ситуацию в Вихоревке Братского района коммунальным терроризмом во время брифинга 5 декабря. По его мнению, причиной аварийной ситуации на котельной стал человеческий фактор — нарушение дисциплины в коллективе, халатность, а также перегрев и плохая очистка котлов.

Ситуация с началом отопительного сезона в Вихоревке в 2016 году была доведена до критической, а бюджету Иркутской области в связи с этим нанесен определенный ущерб. Виновным в этом должны быть предъявлены реальные претензии, заявил председатель правительства Иркутской области Александр Битаров. Окончательные выводы будут сделаны после завершения расследования дела Следственным комитетом РФ.