Работникам котельной «Водогрейная» в Вихоревке Приангарья снова задерживают зарплату
Руководство предприятия задолжало сотрудникам около 4,5 млн рублей.
Руководство предприятия задолжало сотрудникам около 4,5 млн рублей.
Работникам котельной «Водогрейная» в Вихоревке Братского района Иркутской области снова задерживают зарплату. По приблизительным подсчетам, руководство предприятия задолжало сотрудникам около 4,5 млн рублей. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на телеканал БСТ.
Сотрудники вихоревской котельной не могут оплатить съемное жилье, коммунальные услуги или детский сад
«У нас премия должна быть по приказу насчитана 70%, но у нас с октября есть 40%, 45%,
В прокуратуре Братского района скопилось несколько жалоб от сотрудников вихоревской котельной, в том числе, и коллективное обращение. Люди просят надзорный орган представлять их в суде и добиться выплаты всех долгов по зарплате. Прокуратура пока этого сделать не может. Сложившуюся ситуацию 20 марта обсудили на внеплановой рабочей группе. Контролирующий орган поясняет, что в рамках проверки документы от ООО «Тепловые сети» получены не в полном объеме, поскольку туда не включена задолженность по премиям.
Руководство задержку зарплаты объясняет тем, что пользователи не платят вовремя за отопление. Жители Вихоревки, различные организации и бюджеты задолжали «Водогрейной» более 50 млн рублей. По словам директора котельной, на полученные деньги в первую очередь они покупают уголь и химические реагенты. Работникам платят из того, что остается.
«Я думаю, ждать результаты уже можно
Директор пообещал плотнее взяться за должников, неплательщиков начнут отключать от тепла в ближайшее время.
Напомним, почти 700 человек подписали петицию президенту России Владимиру Путину о плохом отоплении в домах и муниципальных учреждениях в городе Вихоревке Братского района в октябре прошлого года. Следователи СУ СКР по Иркутской области возбудили уголовное дело по статье «Халатность» в отношении сотрудников мэрии Вихоревки за срыв отопительного сезона. Следствие считает, что администрация городского поселения не приняла меры, направленные на своевременное решение проблемы с запуском отопления. Система теплообеспечения не была подготовлена в установленные сроки. Прокуратура Братского района Иркутской области проверила исполнение трудового законодательства в ООО «Вихоревское управление», по результатам которой руководитель
В декабре 2016 года почти шесть тысяч тонн угля выделено из
Ситуация с началом отопительного сезона в Вихоревке в 2016 году была доведена до критической, а бюджету Иркутской области в связи с этим нанесен определенный ущерб. Виновным в этом должны быть предъявлены реальные претензии, заявил председатель правительства Иркутской области Александр Битаров. Окончательные выводы будут сделаны после завершения расследования дела Следственным комитетом РФ.