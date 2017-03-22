В Красноярске одобрили строительство аквапарка с гостиницей

Мэр Красноярска Эдхам Акбулатов утвердил измененный проект планировки жилого массива «Слобода Весны» в Советском районе. Однако в первоначальный проект были внесены существенные изменения. Обновленный план проекта опубликован на официальном сайте городской администрации.

Согласно документации, авторы проекта сократили схему трамвайных путей. Теперь рельсы будут проложены по ул. Авиаторов и через новый виадук в сторону Северного шоссе. Ранее разработчики предлагали пустить трамваи по ул. 9 Мая, Подзолкова и Светлогорской.

Среди нововведений оказался и объект под названием «Аквапарк с гостиницей», рассчитанный на 3 тысячи человек. Где именно будет располагаться новый развлекательный объект, в документе не уточняется.

Добавим, что проект планировки и межевания территории жилого района «Слобода Весны» также предусматривает строительство 2-х школ (на 1280 и 375 мест), 2-х детских садов, поликлиники, участкового пункта полиции, многофункционального досугового центра, спортивного клуба и несколько подземных и многоуровневых парковок.