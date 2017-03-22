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08:14 (мск), источник: VN.ru

МЧС: прекращение строительства «Снежной мили» — исключительная мера

Региональное МЧС не исключает варианта прекращения строительства комплекса «Снежная миля», однако считает это исключительной мерой. Огромный котлован спровоцировал появление трещины асфальтового полотна на одной оживленной магистрали. Специалисты МЧС ждут результатов гидрогеологических исследований и экспертизы по отводу воды.

— Ситуация на ежедневном контроле в связи с разрушением дорожного полотна на ул. Большевистской. Выполняются дренажные работы на котловане, стенки которого укрепляются подпорками, 16 из 33 на сегодняшний день выставлены.

В данной ситуации прекращение строительства будет исключительной мерой, и пока мы этот вариант не рассматриваем, а ждем результатов гидрогеологических исследований, экспертизы и профессионального проекта по отводу воды. На этой стройке ситуация с паводком напрямую не связана, там идет подпор грунтовыми водами, — рассказал начальник главного управления МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов, отвечая на вопрос о строительстве на ул. Большевистской комплекса «Снежная миля» 21 марта в пресс-центре на Вертковской.

Напомним, котлован стройки привел к сползанию грунта и образованию 100-метровой трещины на федеральной трассе. Проблемы отмечались осенью 2016 и в марте 2017 года. Улица Большевистская является одной из самых оживленных магистралей Новосибирска, устранить проблемы потребовал губернатор Владимир Городецкий.

Ранее о возможности засыпать котлован огромной стройки для устранения проблем высказывались представители Госстройнадзора.

Продолжая тему подготовки МЧС к паводку, глава регионального управления МЧС рассказал, что по предварительным прогнозам начало активного снеготаяния ожидается во второй декаде — начале третьей декады апреля. Сначала снег начнет таять в южных районах области, начнется паводок на реке Бердь.

— Это первое направление, на котором мы будем сосредотачивать наши силы и средства, — сказал Виктор Орлов. — Ориентировочно, в первой декаде мая мы ожидаем вскрытия малых рек на севере области. Новосибирск в зоне риска по первой волне паводка у нас не прогнозируется, но, учитывая обилие снега и то, что вывезти его полностью из города не представляется возможным, мы ожидаем локальные подтопления низменных участков местности.

Также руководитель регионального МЧС рассказал о планируемой акции с участием волонтеров, активной молодежи после того, как начнется обильное снеготаяние.

— Необходимо оказать помощь в очистке от снега сточных ям в жилом секторе Новосибирска, преимущественно в частном секторе, оказать помощь тем семьям, где люди самостоятельно не могут справиться с уборкой снега, — пояснил Виктор Орлов.

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