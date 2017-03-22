МЧС: прекращение строительства «Снежной мили» — исключительная мера

— Ситуация на ежедневном контроле в связи с разрушением дорожного полотна на ул. Большевистской. Выполняются дренажные работы на котловане, стенки которого укрепляются подпорками, 16 из 33 на сегодняшний день выставлены.

В данной ситуации прекращение строительства будет исключительной мерой, и пока мы этот вариант не рассматриваем, а ждем результатов гидрогеологических исследований, экспертизы и профессионального проекта по отводу воды. На этой стройке ситуация с паводком напрямую не связана, там идет подпор грунтовыми водами, — рассказал начальник главного управления МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов, отвечая на вопрос о строительстве на ул. Большевистской комплекса «Снежная миля» 21 марта в пресс-центре на Вертковской.

Напомним, котлован стройки привел к сползанию грунта и образованию 100-метровой трещины на федеральной трассе. Проблемы отмечались осенью 2016 и в марте 2017 года. Улица Большевистская является одной из самых оживленных магистралей Новосибирска, устранить проблемы потребовал губернатор Владимир Городецкий.

Ранее о возможности засыпать котлован огромной стройки для устранения проблем высказывались представители Госстройнадзора.

Продолжая тему подготовки МЧС к паводку, глава регионального управления МЧС рассказал, что по предварительным прогнозам начало активного снеготаяния ожидается во второй декаде — начале третьей декады апреля. Сначала снег начнет таять в южных районах области, начнется паводок на реке Бердь.

— Это первое направление, на котором мы будем сосредотачивать наши силы и средства, — сказал Виктор Орлов. — Ориентировочно, в первой декаде мая мы ожидаем вскрытия малых рек на севере области. Новосибирск в зоне риска по первой волне паводка у нас не прогнозируется, но, учитывая обилие снега и то, что вывезти его полностью из города не представляется возможным, мы ожидаем локальные подтопления низменных участков местности.

Также руководитель регионального МЧС рассказал о планируемой акции с участием волонтеров, активной молодежи после того, как начнется обильное снеготаяние.

— Необходимо оказать помощь в очистке от снега сточных ям в жилом секторе Новосибирска, преимущественно в частном секторе, оказать помощь тем семьям, где люди самостоятельно не могут справиться с уборкой снега, — пояснил Виктор Орлов.