Британские бизнесмены заинтересованы в сотрудничестве с Краснодарским краем

В составе делегации представители фармакологического сектора, экологической области, а также энергетики, строительства, сельского хозяйства, спорта, образования. О развитии и укреплении сотрудничества разговаривали во время встречи губернатор Вениамин Кондратьев и Чрезвычайный и Полномочный Посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в РФ Лори Бристоу, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодарского края.

По словам представителя британской делегации, в Краснодарский край прибыло более 40 человек, представляющих более 25 компаний Великобритании. В рамках бизнес-миссии запланирован ряд мероприятий. В том числе делегация посетит ведущие предприятия региона и образовательные учреждения.

— Это свидетельствует о нашей заинтересованности в бизнесе Краснодарского края. В составе делегации представители различных отраслей — сектора энергетики, строительства, сельского хозяйства, спорта, образования. Мы также ставим в приоритет фармакологический сектор, экологический, — пояснил Лори Бристоу.

В свою очередь, Вениамин Кондратьев отметил, что сегодня на Кубани работает более 800 иностранных предприятий, из них больше 30 — с британским капиталом.