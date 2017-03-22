Британские бизнесмены заинтересованы в сотрудничестве с Краснодарским краем
Краснодар, 22 марта, KrasnodarMedia. Британские бизнесмены прибыли в столицу Кубани с миссией о дальнейшем сотрудничестве.
Краснодар, 22 марта, KrasnodarMedia. Британские бизнесмены прибыли в столицу Кубани с миссией о дальнейшем сотрудничестве.
В составе делегации представители фармакологического сектора, экологической области, а также энергетики, строительства, сельского хозяйства, спорта, образования. О развитии и укреплении сотрудничества разговаривали во время встречи губернатор Вениамин Кондратьев и Чрезвычайный и Полномочный Посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в РФ Лори Бристоу, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на
По словам представителя британской делегации, в Краснодарский край прибыло более 40 человек, представляющих более 25 компаний Великобритании. В рамках
— Это свидетельствует о нашей заинтересованности в бизнесе Краснодарского края. В составе делегации представители различных отраслей — сектора энергетики, строительства, сельского хозяйства, спорта, образования. Мы также ставим в приоритет фармакологический сектор, экологический, — пояснил Лори Бристоу.
В свою очередь, Вениамин Кондратьев отметил, что сегодня на Кубани работает более 800 иностранных предприятий, из них больше 30 — с британским капиталом.
— Наш регион был и остается одной из самых привлекательных территорий для бизнеса, как в России, так и за рубежом. У нас крепкие партнерские отношения более чем со 120 странами, а сотрудничество с европейскими государствами занимает особое место, — подчеркнул Вениамин Кондратьев.
В ходе встречи губернатор также обозначил перспективы сотрудничества. Так, регион заинтересован в инвесторах в приоритетных отраслях промышленности, таких как сельхозмашиностроение, производство строительных материалов, фармацевтическая промышленность и производство медицинского оборудования.
Также край активно привлекает инвесторов в модернизацию производств в аграрной и пищевой промышленности, важно внедрение «зеленых» технологий на производствах, энергосберегающих систем, подчеркнул губернатор.
Он также добавил, что на Кубани необходимо развивать круглогодичный туризм, регион заинтересован в партнерах, способных создать на побережье края курорты с высоким сервисом обслуживания.
Кроме того, губернатор напомнил, что в следующем году в Сочи пройдут матчи Чемпионата мира по футболу.
— Мы делаем все возможное, чтобы спортсмены и болельщики, в том числе и британские, получили неизгладимое впечатление от игр, которые пройдут в олимпийском Сочи, — отметил Вениамин Кондратьев.