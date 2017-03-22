Запущен новый скоростной поезд сообщением Алматы — Ташкент
На вокзале «Алматы-2» состоялся торжественный запуск международного пассажирского поезда №½ маршрутом «Алматы — Ташкент».
На вокзале «Алматы-2» состоялся торжественный запуск международного пассажирского поезда №½ маршрутом «Алматы — Ташкент».
Состав состоит из 29 вагонов «Тулпар-Тальго» казахстанского производства. В представленной конфигурации значатся новые модифицированные вагоны увеличенного размера.
Так, ширина вагона увеличилась на 25 сантиметров, а высота на 22 сантиметра. Эти модификации позволили расширить размер санузлов почти в два раза, коридора на 10 сантиметров, и в целом увеличить комфортность пассажирских перевозок. Состав состоит из вагонов четырех классов. Купейные вагоны класса «люкс» оснащены персональными душевыми комнатами, санузлами и телевизорами. Количество посадочных мест в каждом рассчитано на двух человек.
Кроме того, есть вагоны максимально адаптированы к требованиям пассажиров с ограниченными возможностями. Они оборудованы раздвижными входными дверьми в коридор и складными подъемниками с каждой стороны от двери. Двухместные купе
Четырехместные вагоны купе благодаря новой модификации увеличены как по площади, так и по размеру спального места. Два вагона
По словам
«Железные дороги должны объединять, и запуск нового маршрута является еще одним из важных шагов к сближению двух народов», — отметил Эрик Имашев.
Кроме того,
Так, по словам замакима, в Алматы на данный момент функционирует 129 совместных и 236 узбекских предприятий. Товарооборот только за 2016 год вырос на 62 процента и составляет более 200 миллионов долларов.
Поезд «Алматы — Ташкент» будет курсировать два раза в неделю: из Алматы — по понедельникам и субботам, из Ташкента — по вторникам и воскресеньям. Ориентировочное время в пути — 16 часов 30 минут. Стоянки по пути следования будут производиться в Отаре, Шу, Таразе, Шымкенте и
Стоимость проезда от Алматы до Ташкента в вагоне класса «люкс» — 13 036 тенге, в вагоне