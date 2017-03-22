Запущен новый скоростной поезд сообщением Алматы — Ташкент

Состав состоит из 29 вагонов «Тулпар-Тальго» казахстанского производства. В представленной конфигурации значатся новые модифицированные вагоны увеличенного размера.

Так, ширина вагона увеличилась на 25 сантиметров, а высота на 22 сантиметра. Эти модификации позволили расширить размер санузлов почти в два раза, коридора на 10 сантиметров, и в целом увеличить комфортность пассажирских перевозок. Состав состоит из вагонов четырех классов. Купейные вагоны класса «люкс» оснащены персональными душевыми комнатами, санузлами и телевизорами. Количество посадочных мест в каждом рассчитано на двух человек.

Кроме того, есть вагоны максимально адаптированы к требованиям пассажиров с ограниченными возможностями. Они оборудованы раздвижными входными дверьми в коридор и складными подъемниками с каждой стороны от двери. Двухместные купе бизнес-класса оборудованы персональными умывальниками и возможностью объединять два смежных купе в один. Данная опция будет удобна путешествующим вместе с детьми.

Четырехместные вагоны купе благодаря новой модификации увеличены как по площади, так и по размеру спального места. Два вагона эконом-класса представлены 36 посадочными местами в каждом — удобные кресла и достаточное личное пространство позволяют планировать бюджетные поездки в комфортабельных условиях. Кроме того, в составе имеется отдельный багажный вагон, вагон-ресторан и вагон-бар.

По словам вице-президента АО «НК КТЖ» Эрика Имашева, открытие нового маршрута организовано в рамках договоренностей Глав двух государств — Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева и Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

«Железные дороги должны объединять, и запуск нового маршрута является еще одним из важных шагов к сближению двух народов», — отметил Эрик Имашев.

Кроме того, вице-президент АО «НК КТЖ» сообщил, что на данный момент в Казахстане функционирует 14 скоростных маршрутов, объединяющих все области республики. Маршруты обслуживаются составами казахстанского производства. Заместитель акима города Алматы Румиль Тауфиков отметил важность открытия нового маршрута и привел цифры, подтверждающие значимость Узбекистана в качестве партнера Республики Казахстан.

Так, по словам замакима, в Алматы на данный момент функционирует 129 совместных и 236 узбекских предприятий. Товарооборот только за 2016 год вырос на 62 процента и составляет более 200 миллионов долларов.

Поезд «Алматы — Ташкент» будет курсировать два раза в неделю: из Алматы — по понедельникам и субботам, из Ташкента — по вторникам и воскресеньям. Ориентировочное время в пути — 16 часов 30 минут. Стоянки по пути следования будут производиться в Отаре, Шу, Таразе, Шымкенте и Сары-Агаше.