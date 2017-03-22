В Уфе открывается Российский промышленный форум
УФА, 21 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Уфе сегодня заработает Российский промышленный форум. До 24 марта на площадках
УФА, 21 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Уфе сегодня заработает Российский промышленный форум. До 24 марта на площадках
Основным событием деловой программы станет пленарное заседание «Развитие
Как сообщили в администрации столицы Башкирии, в рамках спецпроекта «Инновационный потенциал Уфы» ожидаются деловые миссии китайских провинций Хэфэй и Наньчан, Чехии. В выставках примут участие более 120 компаний из 15 регионов России и стран ближнего зарубежья.
Совместное проведение нескольких дополняющих друг друга выставок и насыщенная деловая программа делают Российский промышленный форум в Уфе главным событием отрасли. Ежегодно посетителями становятся порядка 5 тысяч специалистов из разных городов России.
Организаторы Форума — Правительство республики, Министерство промышленности и инновационной политики РБ, Министерство труда и социальной защиты населения РБ, Администрация Уфы и Башкирская выставочная компания, при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ.