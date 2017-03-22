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07:20 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе открывается Российский промышленный форум

УФА, 21 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Уфе сегодня заработает Российский промышленный форум. До 24 марта на площадках ВДНХ-ЭКСПО пройдут пять специализированных выставок: «Машиностроение», «Станки. Инструмент. Сварка», «Деревообработка», «Средства защиты. Охрана труда», «Инновационный потенциал Уфы».

Основным событием деловой программы станет пленарное заседание «Развитие оборонно-промышленного и машиностроительного комплексов в современных условиях». Для специалистов будет организована работа 19 деловых мероприятий, на которых заявлено выступление 120 спикеров и модераторов.

Как сообщили в администрации столицы Башкирии, в рамках спецпроекта «Инновационный потенциал Уфы» ожидаются деловые миссии китайских провинций Хэфэй и Наньчан, Чехии. В выставках примут участие более 120 компаний из 15 регионов России и стран ближнего зарубежья.

Совместное проведение нескольких дополняющих друг друга выставок и насыщенная деловая программа делают Российский промышленный форум в Уфе главным событием отрасли. Ежегодно посетителями становятся порядка 5 тысяч специалистов из разных городов России.

Организаторы Форума — Правительство республики, Министерство промышленности и инновационной политики РБ, Министерство труда и социальной защиты населения РБ, Администрация Уфы и Башкирская выставочная компания, при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ.

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