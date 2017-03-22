2 млрд рублей федеральных трансфертов получит бюджет области

— 629 миллионов рублей из федерального софинансирования направлены на оказание дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям людей. 511 миллионов — на дополнительную поддержку сельхозпроизводителей, 370 миллионов — на развитие образования, данная программа реализуется второй год, — рассказал Владимир Городецкий.

Также федеральные власти выделили дополнительные средства на ремонт сельских дорог и поддержку малого бизнеса в регионе. Учитывая трансферты, общий объем доходов областной казны составит без малого 121 миллиард рублей. Расходов будет чуть больше, однако недостающие средства остались в регионе по итогам прошлого финансового года.