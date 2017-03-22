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07:54 (мск), источник: VN.ru

2 млрд рублей федеральных трансфертов получит бюджет области

Бюджет Новосибирской области в этом году будет бездефицитным. 21 марта в региональном правительстве внесли изменения в главный финансовый документ Новосибирской области. Причиной для этого послужили федеральные трансферты на сумму более двух миллиардов рублей. На встрече с журналистами глава региона рассказал, на что пойдут средства.

— 629 миллионов рублей из федерального софинансирования направлены на оказание дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям людей. 511 миллионов — на дополнительную поддержку сельхозпроизводителей, 370 миллионов — на развитие образования, данная программа реализуется второй год, — рассказал Владимир Городецкий.

Также федеральные власти выделили дополнительные средства на ремонт сельских дорог и поддержку малого бизнеса в регионе. Учитывая трансферты, общий объем доходов областной казны составит без малого 121 миллиард рублей. Расходов будет чуть больше, однако недостающие средства остались в регионе по итогам прошлого финансового года.

Также губернатор сообщил, что в этом году уделят особое внимание сельским фельдшерско-акушерским пунктам. Вместо шести ранее планируемых будет сдано 26 объектов. Рядом с несколькими ФАПами для врачей построят жилье.

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