Растут зарплаты чиновников Челябинской области

В целом по регионам России, согласно последним данным Росстата, среднемесячная зарплата гражданских служащих по итогам 2016 года выросла на 11,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, а зарплата муниципальных служащих увеличилась на 1,8%, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

В реальном исчислении среднемесячная зарплата гражданских служащих в регионах страны составила 45 тыс. руб., муниципальных — 37 тыс. 800 руб.

Что касается Челябинской области, то среднемесячная зарплата гражданских служащих территориальных органов федеральных органов исполнительной власти за 2016 год составила 38 тыс. 868 руб. — увеличилась на 13,8% к аналогичному периоду предыдущего года. Правда, зарплата служащих органов исполнительной власти субъектов РФ снизилась на 4,5% и составила 47 тыс. 976 руб. В то же время зарплата муниципальных работников органов местного самоуправления в 2016 году возросла на 6,0% — до 31 тыс. 457 руб.

Среднемесячная заработная плата работников организаций в южноуральском регионе составила 32 тыс. 851 руб. или на 6,8% выше, чем в 2015 году.

В целом по стране средняя зарплата региональных и муниципальных чиновников, служащих в органах исполнительной власти в минувшем году выросла на 4,1% по отношению к 2015 году и достигла 56 тыс. 500 руб.