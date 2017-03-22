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08:36 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Растут зарплаты чиновников Челябинской области

В 2016 году они увеличились в среднем на 5,1%.

В целом по регионам России, согласно последним данным Росстата, среднемесячная зарплата гражданских служащих по итогам 2016 года выросла на 11,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, а зарплата муниципальных служащих увеличилась на 1,8%, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

В реальном исчислении среднемесячная зарплата гражданских служащих в регионах страны составила 45 тыс. руб., муниципальных — 37 тыс. 800 руб.

Что касается Челябинской области, то среднемесячная зарплата гражданских служащих территориальных органов федеральных органов исполнительной власти за 2016 год составила 38 тыс. 868 руб. — увеличилась на 13,8% к аналогичному периоду предыдущего года. Правда, зарплата служащих органов исполнительной власти субъектов РФ снизилась на 4,5% и составила 47 тыс. 976 руб. В то же время зарплата муниципальных работников органов местного самоуправления в 2016 году возросла на 6,0% — до 31 тыс. 457 руб.

Среднемесячная заработная плата работников организаций в южноуральском регионе составила 32 тыс. 851 руб. или на 6,8% выше, чем в 2015 году.

В целом по стране средняя зарплата региональных и муниципальных чиновников, служащих в органах исполнительной власти в минувшем году выросла на 4,1% по отношению к 2015 году и достигла 56 тыс. 500 руб.

При этом следует отметить, что самый высокий доход чиновников отнюдь не в Москве, где в среднем чиновник зарабатывает 83 тыс. 600 руб. Рекорд по этому показателю принадлежит чиновникам Ямало-Ненецкого автономного округа — 165 тыс. 900 руб. Меньше всего зарабатывают госслужащие Ингушетии — 25 тыс. рублей.

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