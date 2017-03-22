Расторгнуть договор с УК ростовчане смогут в два раза быстрее
Новую форму договора управления многоквартирными домами разработали на Дону.
Новую форму договора управления многоквартирными домами разработали на Дону.
Руководителям управляющих компаний ее представил замминистра ЖКХ Ростовской области Валерий Былков.
Он пояснил, что документ отображает изменившуюся систему коммунальных платежей. Также замминистра подчеркнул, что перезаключать текущие договоры не нужно: новую форму могут использовать те, кто впервые его подписывает.
Новый документ позволяет собственникам расторгнуть договор с управляющей компанией, предупредив ее об этом за 30 дней. Раньше об уходе предупреждать нужно было за два месяца.