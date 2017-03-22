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09:57 (мск), источник: Известия.Ру

РФ заключит с Индией контракты по вертолетам Ми-17В-5 и фрегатам

Портфель заказов «Рособоронэкспорта» в настоящее время составляет $45 млрд, рассказал Виктор Кладов.

Источник: РИА "Новости"

В этом году Россия подпишет контракт на поставку 48 вертолетов Ми-17В-5, а также четырех фрегатов проекта 11356 в Индию.

Данную сделку анонсировал директор по международному сотрудничеству государственной корпорации «Ростех» Виктор Кладов на выставке в малазийском Лангкави.

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«Я уверен, что в этом году будет заключен контракт на поставку в Индию 48 вертолетов Ми-17В-5», — заявил Кладов.

Он также отметил, что контракт на поставку для ВМС Индии четырех фрегатов проекта 11356 по формуле 2+2 (два корабля строятся в России, два в Индии) может быть подписан уже в этом году.

«Контракт на поставку фрегатов зависит от того, как быстро пойдут переговоры», — сказал он, пояснив, что в настоящее время в Индии идет выбор верфи для реализации данного проекта.

Директор по международному сотрудничеству госкорпорации «Ростеха» также рассказал, что в настоящее время портфель заказов «Рособоронэкспорта» составляет $45 млрд.

«Ожидается, что в этом году он будет больше, чем в предыдущие годы», — заключил Кладов.

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