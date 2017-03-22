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09:18 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

300 рабочих мест появится в Иркутске за пять лет благодаря реализации 17-ти инвестпроектов

Работа по некоторым проектам уже ведется.

Источник: IrkutskMedia.ru

Мэр Иркутска Дмитрий Бердников в своем ежегодном отчете рассказал о 17-ти инвестиционных проектах, развитие которых поддерживает администрация города. Реализация этих проектов за пять лет создаст свыше 300 рабочих мест, увеличив поступления в бюджеты разных уровней. Над некоторыми проектами работа уже ведется. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

В 11-ти проектах реестра уже есть основной инвестор, который полностью или частично покрывает их стоимость, которая порой достигает десятков и сотен миллионов рублей, пишет «ФедералПресс». Срок окупаемости вошедших в реестр проектов, как правило, оценивается в пять-десять лет. По словам начальника отдела экономической политики департамента Юлии Станевич, в городе продолжается реализация инвестиционного проекта «Парк спортивных развлечений «Поляна».

«Создание современного парка спортивных развлечений финансирует ООО “Спорт Парк”. Проект потребует вложения более 40 млн рублей, а реализация займет около десяти лет. Инвестору предоставлены в качестве муниципальной поддержки льготные условия пользования землей на первые три года. В процессе подбора земельного участка находится другой крупный проект реестра РИП — по расширению и модернизации производства ООО “ДорХан” 21 век — Иркутск», филиала многопрофильного производственного холдинга DoorHan. Компания планирует за два года организовать в Иркутске производство секционных ворот, роль-ставен и прочей продукции складского оборудования, — рассказала чиновница.

Также мэрия планирует помочь инвестору ООО «Мирквуд» в создании центра технических видов спорта «Арена». Проект, по замыслу разработчиков, должен стать базой для развития автоспорта в Приангарье. Компания планирует вложить в его строительство более 500 млн рублей и окупить проект за десять лет. Под центр уже выбран участок площадью более 50-ти га в поселке Вересовка.

Самый масштабный из проектов РИПа — строительство логистического центра стоимостью в 2 млрд рублей. Реализация проекта, обеспечивающего Иркутск современными складами класса А или В, возможна в течение двух-трех лет. В данное время ведутся переговоры с несколькими потенциальными инвесторами. Интерес к проекту уже выказали как крупные федеральные сетевые компании, так и региональные операторы логистики.

«Ключевым проектом формирования качественной городской среды мы считаем проект крупного развлекательного комплекса на острове Конном. Там есть возможность разместить водные аттракционы, спортплощадки и прочее. Стоимость этого масштабного проекта оценивается в 1 млрд рублей. Сейчас уже завершается процесс подготовки необходимой градостроительной документации и документации, необходимой для проведения конкурсных процедур. Со своей стороны, администрация города готова оказать возможную поддержку проекту, в том числе по развитию инфраструктуры и благоустройству территории», — добавила Юлия Станевич.

Приоритетными власти города определили для себя ряд инвестиционных проектов по созданию в Иркутске спортивных объектов — физкультурно-оздоровительных комплексов, бассейнов и ледовых площадок, а также парков отдыха для горожан.

Доктор экономических наук, профессор Виктор Самаруха замечает, что двухмиллиардный проект логистического центра не просто востребован Иркутском, а был остро необходим столице Приангарья еще пять лет назад.

«Такие масштабные планы, безусловно, радуют. Пока нас в этом плане обогнал Красноярск, перетянув звание логистического центра Сибири на себя, хотя географически мы в более выгодном положении. А как бойко ведет торговлю со Средней Азией Новосибирск? И все это идет мимо нас, “спасибо” — прежним управленцам, не развивавшим город. Так что Иркутск потянет и “переварит” сразу несколько складских центров такого масштаба. Что касается нескольких проектов бассейнов и других спортивных центров, здесь аппетиты города способны “переварить” в пять раз большие объемы. Дефицит тех же бассейнов у нас катастрофический: по нормативам, они должны быть в шаговой доступности каждого иркутянина, а по факту — многие горожане вынуждены ехать с одного на другой край города — из Марата в Иркутск-II, к примеру. Так что больше бассейнов в разные районы Иркутска!», — заявил эксперт.

Центр автоспорта, по мнению экономистов, также будет востребован у иркутян: пока лучшие автогонщики региона вынуждены переезжать в Красноярск, поскольку там ближайшее место, где открыты профессиональные трассы для автокросса.

Напомним, строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на бульваре Рябикова и подготовка документации для строительства еще двух ФОКов в Иркутске начата в 2017 году, заявил мэр города Дмитрий Бердников во время ежегодного отчета. Глава города отметил, что сейчас ведутся переговоры с инвестором о запуске колеса обозрения.

Благоустройство города и улучшение транспортной ситуации связано с политической волей. Председатель Общественной палаты Иркутска Юрий Коренев отметил, что решение многих проблем городского обустройства нуждается в активности властей. По мнению общественника, силами города возможно решить проблему загруженности дорог за счет платных парковок, велосипедного и общественного транспорта.

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