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09:14 (мск), источник: Вести Приморье

16 тонн незадекларированных шин задержано на Владивостокской таможне

Декларант при заявлении сведений о товаре не стал указывать торговую марку ввозимых шин.

На Первомайский таможенный пост Владивостокской таможни была подана декларация на товары, заявленные как шины для специализированных транспортных средств, используемых в строительстве и горном деле. Как сообщили в пресс-службе Владивостокской таможни, декларант при заявлении сведений о товаре не стал указывать торговую марку ввозимых шин. В ходе проведения таможенного досмотра данных товаров сотрудниками таможенного поста было выявлено порядка 16 тонн незадекларированных товаров. По факту вместо заявленного товара в контейнере находились шины для обыкновенных грузовых автомобилей популярной торговой марки «TRIANGLE».

Следует отметить, что фактически выявленные товары облагаются в два раза большей ставкой таможенной пошлины, нежели задекларированные товары. Более того, в соответствии с решением коллегии Евразийской экономической комиссии № 154 от 17 ноября 2015 года в отношении грузовых шин производства КНР, в частности торговой марки «TRIANGLE», применяются антидемпинговые меры посредством взимания дополнительной антидемпинговой пошлины.

По факту заявления недостоверных сведений о товарах при таможенном декларированиирассматривается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст. 16.2 КоАП РФ — наложение штрафа в размере от одной второй до двукратного размера стоимости товаров, явившихся предметами правонарушения, с их конфискацией либо без таковой.

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