МУГИСО вновь засветилось в скандале: на этот раз с экранами «Соли»
Скандальное МУГИСО вновь засветилось в скандале, на этот раз с видеоэкранами «Соли». В ситуацию вмешалась прокуратура.
Скандальное МУГИСО вновь засветилось в скандале, на этот раз с видеоэкранами «Соли». В ситуацию вмешалась прокуратура.
Как сообщили Накануне.RU в
Как уточнили в ведомстве, помимо этого, наличие вступивших в законную силу судебных решений о сносе видеоэкранов исключает возможность установки на этих же местах иных конструкций лицами, которые могли бы приобрести соответствующее право на торгах. Таким образом, включение обремененных земельных участков в схему размещения рекламных конструкций противоречит требованиям Федерального закона.
По результатам проверки прокуратура области направила заместителю губернатора Свердловской области Сергею Зырянову информацию о недопустимости легализации незаконных рекламных конструкций. В настоящее время Фондом имущества Свердловской области проводятся торги на право заключения договора