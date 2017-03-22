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09:06 (мск), источник: Nakanune.ru

МУГИСО вновь засветилось в скандале: на этот раз с экранами «Соли»

Скандальное МУГИСО вновь засветилось в скандале, на этот раз с видеоэкранами «Соли». В ситуацию вмешалась прокуратура.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, ведомством было установлено, что летом прошлого года Распорядительная дирекция МУГИСО приобрела у ООО «Медиа город» видеоэкраны, расположенные на территории Екатеринбурга. Впоследствии в целях распоряжения данным имуществом МУГИСО планировались мероприятия по внесению в схему размещения рекламных конструкций на территории города мест, фактически занятых данными объектами. При этом, проверка показала, что на исполнении в структурных подразделениях свердловского УФССП России находятся семь исполнительных производств в отношении «Медиа город» об обязании произвести демонтаж незаконно установленных экранов.

Как уточнили в ведомстве, помимо этого, наличие вступивших в законную силу судебных решений о сносе видеоэкранов исключает возможность установки на этих же местах иных конструкций лицами, которые могли бы приобрести соответствующее право на торгах. Таким образом, включение обремененных земельных участков в схему размещения рекламных конструкций противоречит требованиям Федерального закона.

По результатам проверки прокуратура области направила заместителю губернатора Свердловской области Сергею Зырянову информацию о недопустимости легализации незаконных рекламных конструкций. В настоящее время Фондом имущества Свердловской области проводятся торги на право заключения договора купли-продажи видеоэкранов как движимого имущества. Ситуация находится на контроле прокуратуры области.

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