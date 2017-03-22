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09:55 (мск), источник: ИА REGNUM

Годы ожидания: Три детсада-долгостроя в Волгограде возведут до конца года

В Волгоградской области в 2017 году свои двери для юных жителей региона должны распахнуть три новых детских сада.

Дошкольные учреждения, которые уже перешли в разряд долгостроев, должны быть сданы в эксплуатацию уже до конца года.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации 22 марта, такую задачу перед профильными ведомствами региональной и городской администраций губернатор региона Андрей Бочаров поставил накануне во время рабочей поездки на один из недостроенных социальных объектов в Волгограде.

Здания расположены в Дзержинском и Советском районах Волгограда, а также в Жирновском районе области. В настоящее время в судебном порядке договоры с недобросовестными подрядчиками уже расторгнуты, внесены корректировки в проектную документацию, принят ряд решений.

Так, дошкольное ­учреждение на улице В­осточно-Казахстанской­ на 185 мест должны были сдать три года назад. В 2014 году по факту оплаты подрядчику работ, не ­входивших в муниципал­ьный контракт, было возбуждено уголовное дело. В 2015 году­ заключен контрак­т с новой подрядной организацией.

На сего­дняшний день работы трехэтажное кирпичное здание уже готово на 65%: полностью возведена «коробка», установлены стеклопакеты, выполнена гидроизоляция кровли. Сейчас строители приступили к оборудованию сетей освещения, отопления, водопровода и канализации.

Ввода в эксплуатацию другого долгостроя — детского сада в селе Александровка Жирновского района жители ждут с 2010 года. Еще одно ДОУ на 220 мест будет достроено по улице Даугавской в Советском районе областного центра.

Как отметили в областной администрации, на сегодняшний день в регионе дети от трех до семи лет в полном объеме обеспечены местами в детских садах, но необходимо повышать доступность дошкольных учреждений, создавать места для детей до трех лет.

З­а последние три года ­в Волгоградской области введено бол­ее 30 тысяч дополните­льных мест в дошкольных учреждениях. Начиная с 2014 года, вве­дено в эксплуатацию 1­6 объектов, в том ­числе восемь новых детских садов в Волгограде. Еще восемь зданий полностью реконструировано, один детский сад приобретен, проведен капитал­ьный ремонт 11 зданий, что позволило открыть дополнител­ьные места.

Как сообщало ИА REGNUM, проблема очереди в детские дошкольные учреждения в городе Волжском Волгоградской области была решена летом 2016 года, причем это касается не только детей с трех лет, но и дети ясельного возраста — с полутора лет. Так, с 2013 по 2016 год в городе было открыто девять новых детских садов, в 16 действующих детсадах были проведены работы по капремонту. В результате возможность посещать детсады получили более 3 тысяч юных жителей города.

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