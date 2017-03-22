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09:14 (мск), источник: Zakon.kz

ДТП с участием 4 машин произошло в Алматы

В Алматы ранним утром в районе Казахфильма произошло ДТП, сообщает Zakon.kz.

9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Hyundai двигался вверх по улице Исиналиева. Водитель рассказал очевидцам, что перед ним на дорогу выбежала собака. Чтобы избежать наезда, он вывернул руль влево.

Автомобиль занесло, и он столкнулся с припаркованной Toyota Corolla. Далее, по цепной реакции, столкнулись Toyota RAV-4 и Lexus.

По словам владельцев авто, виновник ДТП несколько раз пытался скрыться с места.

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