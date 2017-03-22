СМИ: Ракета КНДР взорвалась через несколько секунд после старта
Северная Корея запустила ракету с восточного побережья в районе города Вонсан, сообщило агентство Киодо со ссылкой на правительственные источники.
Северная Корея запустила ракету с восточного побережья в районе города Вонсан, сообщило агентство Киодо со ссылкой на правительственные источники.
Тип ракеты неизвестен. Предположительно, испытание оказалось неудачным.
«По всей видимости, ракета взорвалась через несколько секунд после пуска», — цитирует Рейтер представителя Тихоокеанского командования США, которое также зафиксировало старт.
В начале марта КНДР провела четыре пуска ракет, одна из которых упала всего в 200 километрах от префектуры Акита (на
Премьер Японии Синдзо Абэ счел эти пуски «новым уровнем угрозы» для Японии. Позже КНДР назвала их частью учений подразделения, специализирующегося на ударе по американским базам в Японии. Факт существования такого подразделения вызвал шок в Токио. Япония не исключает введения собственных новых санкций против Северной Кореи.
В воскресенье Пхеньян объявил об успешных наземных испытаниях нового мощного ракетного двигателя. Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал это событие «новым рождением» ракетной индустрии страны, пишет РИА Новости.