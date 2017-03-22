СМИ: Ракета КНДР взорвалась через несколько секунд после старта

Тип ракеты неизвестен. Предположительно, испытание оказалось неудачным.

«По всей видимости, ракета взорвалась через несколько секунд после пуска», — цитирует Рейтер представителя Тихоокеанского командования США, которое также зафиксировало старт.

В начале марта КНДР провела четыре пуска ракет, одна из которых упала всего в 200 километрах от префектуры Акита (на северо-западе основного японского острова Хонсю), остальные три — в 300−500 километрах от этой префектуры. Ракеты упали через равные промежутки около 80 километров, что говорит о потенциальной возможности нанесения ударов по нескольким объектам одновременно ракетами, выпущенными из одной точки.

Премьер Японии Синдзо Абэ счел эти пуски «новым уровнем угрозы» для Японии. Позже КНДР назвала их частью учений подразделения, специализирующегося на ударе по американским базам в Японии. Факт существования такого подразделения вызвал шок в Токио. Япония не исключает введения собственных новых санкций против Северной Кореи.

В воскресенье Пхеньян объявил об успешных наземных испытаниях нового мощного ракетного двигателя. Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал это событие «новым рождением» ракетной индустрии страны, пишет РИА Новости.