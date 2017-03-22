Микрорайон «Солнечный» в Красноярске ждут кардинальные перемены

В одном из самых удаленных микрорайонов Красноярска сегодня проживает более 45 тысяч человек — 14% всех жителей Советского района. При этом в последние годы микрорайон активно застраивается. За три последних года введено в эксплуатацию 28 многоквартирных домов, на стадии строительства находятся еще 35.

Жители микрорайона уже давно говорят о необходимости обновления социальной инфраструктуры. Особо актуальным вопросом для «Солнечного», где проживает большое количество молодых семей, является строительство детских садов и школ. К примеру, в этому году родители будущих первоклассников ночевали на пороге одной из школ района, чтобы записать ребенка именно в это образовательное учреждение.

В 2016 году в микрорайоне в эксплуатацию ввели новый детский сад на 270 мест по ул. 40 лет Победы. По данным администрации города Красноярска, в соответствии с проектами планировки и межевания на территории 5 микрорайона Солнечного в ближайшие два года появится два детских сада на 240 мест каждый, общеобразовательная школа и поликлиника. Взрослая и детская поликлиники появятся и в микрорайоне «Нанжуль-Солнечный», а также женская консультация, школа на 1280 учащихся и два детских сада. Для данного микрорайона эти объекты крайне важны, ведь на его территории планируется строительство домов по программе «Жильё для российской семьи» общей площадью 39 тыс.кв.м. Протяженность улично-дорожной сети составит 3,23 км. Здесь же появятся бульвары и велодорожки. В микрорайоне будет построена дорога протяжённостью около 500 м., связывающая ул. 60 лет образования СССР и проектируемый участок проспекта Молодёжный.

Также в Солнечном планируется строительство парковой зоны в районе д. № 7 по пр. 60 лет образования СССР и обустройства сквера с газонами, с посадкой деревьев и кустарников, с пешеходными дорожками по Енисейскому тракту, 71.