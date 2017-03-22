Нефтезавод отрицает причастность к выбросам этилмеркаптана в Омске
Представители крупнейшего промышленного предприятия в регионе категорически отрицают возможность того, что именно по их вине омичи вынуждены дышать этилмеркаптаном.
Представители крупнейшего промышленного предприятия в регионе категорически отрицают возможность того, что именно по их вине омичи вынуждены дышать этилмеркаптаном.
Появление резкого запаха беспокоит омичей уже не первую неделю. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту загрязнения воздуха, а надзорные ведомства и контролирующие органы начали проверку.
Напомним, неприятные запахи в городе появились 8 марта, а 9−10 числа запах только усилился. Результаты замеров проб показали, что в городе содержание вредного вещества в атмосфере превысило норму в 400 раз.
Спустя несколько дней, 20 марта, проверка показала, что в районе очистных сооружений нефтезавода содержание этилмеркаптана превышено в 64 раза. «Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» объяснило это тем, что к 20 марта основной пик выбросов уже прошел.
На сегодняшней
По мнению Сергея Еремина, исполняющего обязанности руководителя управления Росприроднадзора России по Омской области, источником выбросов могут быть очистные сооружение нефтезавода, в частности, буферные пруды. Они были построены в 1958 году и имеют довольно примитивные природоохранные системы. За почти 50 лет пруды могли накопить огромное количество вредных веществ.
Однако сам ОНПЗ категорически отрицает свою вину. Присутствующий на
Александр Глазов, заместитель генерального директора по производству АО «Газпромнефть-ОНПЗ»:
— Мы сами обеспокоены тем, что происходит в городе. Наше предприятие неоднократно проверяли, но никаких нарушений в режиме работы завода не было обнаружено. Для того, чтобы убедить общественность, мы организовали 3 экскурсии для общественности и СМИ. Насчет буферных прудов — это не свалка и не яма, это гидротехническое сооружение, обязательное для очистных сооружений. При этом никакой этилмеркаптан не применяется, это полностью исключено. Когда появились неприятные запахи, в первую очередь мы проверили себя и уверены, что никаких нарушений у нас нет.
Представитель предприятия призвал СМИ и горожан взвешенно и объективно подходить к информации и не делать поспешных выводов. По его словам, пока все слова по поводу виновного — всего лишь предположения, вводящие в заблуждение общественность.
Представители контролирующих структур сообщили, все необходимые работы продолжают проводиться, взятие проб и мониторинг окружающей среды
Напомним, губернатор Виктор Назаров поставил ведомствам четкую задачу: назвать конкретного виновника в пятнице, 24 марта. В противном случае, как заявил глава региона, у населения складывается впечатление, что власти покрывают тех, кто загрязняет атмосферу и травит жителей города.