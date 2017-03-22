Нефтезавод отрицает причастность к выбросам этилмеркаптана в Омске

Напомним, неприятные запахи в городе появились 8 марта, а 9−10 числа запах только усилился. Результаты замеров проб показали, что в городе содержание вредного вещества в атмосфере превысило норму в 400 раз.

Появление резкого запаха беспокоит омичей уже не первую неделю. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту загрязнения воздуха, а надзорные ведомства и контролирующие органы начали проверку.

Спустя несколько дней, 20 марта, проверка показала, что в районе очистных сооружений нефтезавода содержание этилмеркаптана превышено в 64 раза. «Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» объяснило это тем, что к 20 марта основной пик выбросов уже прошел.

На сегодняшней пресс-конфернеции по вопросам загрязнения воздуха, на которой присутствовали представители региональных Минприроды, Росприроднадзора, Роспотребнадзора, МЧС и Управления по гидрометеорологии заявили, что поиск виновника выброса сузился до одного предприятия — ОНПЗ «Газпром».

По мнению Сергея Еремина, исполняющего обязанности руководителя управления Росприроднадзора России по Омской области, источником выбросов могут быть очистные сооружение нефтезавода, в частности, буферные пруды. Они были построены в 1958 году и имеют довольно примитивные природоохранные системы. За почти 50 лет пруды могли накопить огромное количество вредных веществ.