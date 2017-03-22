Открыты продажи авиабилетов на новые рейсы из Казани
(Город Казань KZN.RU, 22 марта). Открылись продажи билетов на новые авиарейсы из Казани. Самолеты будут летать в Оренбург, Самару и Киров.
(Город Казань KZN.RU, 22 марта). Открылись продажи билетов на новые авиарейсы из Казани. Самолеты будут летать в Оренбург, Самару и Киров.
Новые направления открываются с 26 марта.
Из Казани в Оренбург и обратно полеты будут осуществляться по вторникам, четвергам и воскресеньям.
В Самару и обратно рейсы будут выполняться ежедневно.
Рейсы сообщением Казань — Киров — Казань назначены на вторник, четверг и воскресенье, сообщает