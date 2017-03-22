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10:25 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Открыты продажи авиабилетов на новые рейсы из Казани

(Город Казань KZN.RU, 22 марта). Открылись продажи билетов на новые авиарейсы из Казани. Самолеты будут летать в Оренбург, Самару и Киров.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Новые направления открываются с 26 марта.

Из Казани в Оренбург и обратно полеты будут осуществляться по вторникам, четвергам и воскресеньям.

В Самару и обратно рейсы будут выполняться ежедневно.

Рейсы сообщением Казань — Киров — Казань назначены на вторник, четверг и воскресенье, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

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