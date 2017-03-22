Бизнесменов стали реже проверять в Приморье
На заседании комитета Законодательного Собрания Приморского края по экономической политике и собственности с докладом выступила уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Марина Шемилина.
На заседании комитета Законодательного Собрания Приморского края по экономической политике и собственности с докладом выступила уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Марина Шемилина.
Как отметила
По словам Марины Шемилиной, количество обращений от приморских предпринимателей с каждым годом увеличивается. За 2016 год поступило 396 обращений. При этом 66 процентов из них были решены в пользу заявителей.
«Большинство обращений — 31 процент — поступило от предпринимателей, занятых в сфере торговли, 12 процентов — в сфере бытовых услуг. По мнению
Напомним, что в Приморье на первое января этого года зарегистрировано порядка 112 тысяч субъектов предпринимательской деятельности. При этом в крае находится 34 процента субъектов малого и среднего предпринимательства всего Дальневосточного федерального округа. Регион занимает 16-е место в России по числу предприятий малого и среднего бизнеса.