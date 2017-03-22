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10:00 (мск), источник: ДЕЙТА

Бизнесменов стали реже проверять в Приморье

На заседании комитета Законодательного Собрания Приморского края по экономической политике и собственности с докладом выступила уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Марина Шемилина.

Источник: ДЕЙТА

Как отметила бизнес-омбудсмен, основные проблемы, мешающие развитию бизнеса в регионе — это рост цен и тарифов, сложность доступа к кредитным ресурсам, снижение покупательского спроса, а также общее снижение деловой активности. Зато проверять предпринимателей контролирующие органы стали реже. Так, в 2016 году в органы прокуратуры поступило 288 заявлений от органов контроля о согласовании проведения внеплановых выездных проверок. Это на восемь процентов меньше, чем в 2015 году.

По словам Марины Шемилиной, количество обращений от приморских предпринимателей с каждым годом увеличивается. За 2016 год поступило 396 обращений. При этом 66 процентов из них были решены в пользу заявителей.

«Большинство обращений — 31 процент — поступило от предпринимателей, занятых в сфере торговли, 12 процентов — в сфере бытовых услуг. По мнению бизнес-омбудсмена, эта тенденция сохраняется уже на протяжении трех лет, так как именно в этих отраслях экономики сосредоточено наибольшее количество субъектов малого предпринимательства. Также сохраняется рост обращений в сфере транспортных перевозок и строительной отрасли — семь процентов. Увеличилось количество обращений от предпринимателей, занятых в туристической отрасли — пять процентов», — говорится в сообщении Законодательного Собрания Приморского края.

Напомним, что в Приморье на первое января этого года зарегистрировано порядка 112 тысяч субъектов предпринимательской деятельности. При этом в крае находится 34 процента субъектов малого и среднего предпринимательства всего Дальневосточного федерального округа. Регион занимает 16-е место в России по числу предприятий малого и среднего бизнеса.

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