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09:44 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Екатеринбургское МОАП избежало банкротства

Погасив долги за топливо.

Источник: УралИнформБюро

Екатеринбургское «Муниципальное объединение автобусных предприятий» погасило долги перед поставщиком топлива — ТД «Рунатко». Эта компания 26 декабря 2016 года подала иск о банкротстве в отношении МУПа. 3 февраля из-за неоплаченной госпошлины заявление вернули истцу. Повторно обращаться в суд он не стал.

«Мы больше не имеем никаких претензий к МОАП: долги полностью погашены», — пояснили «Уралинформбюро» в ТД «Рунатко».

Ранее в ЕМУП «МОАП» заявляли, что общий долг предприятия за топливо составляет 400 миллионов рублей. Руководство жаловалось на слишком низкие тарифы на проезд, заявляя, что оптимальная цена — 32 рубля. Однако РЭК согласилась поднять стоимость лишь до 28 рублей.

В МОАП заявили, что проблемы это не решит. Около 40% автобусов сейчас простаивают из-за нехватки средств на запчасти, зарплату на предприятии задерживают. 28 марта сотрудники автобусных предприятий выйдут на митинг вместе с водителями и кондукторами ТТУ.

Следует напомнить, что в отношении МОАП сейчас расследуется уголовное дело о превышении должностных полномочий. По данным следователей, со счетов муниципального предприятия пропало 14 миллионов рублей.

Ранее по той же статье был осужден экс-глава Екатеринбургского трамвайно-троллейбусного управления Александр Мирошник. Будучи руководителем ЕТТУ, он купил по завышенной цене 6 списанных трамваев, на ремонт которых ушло 7,3 миллиона рублей.

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