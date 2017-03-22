Екатеринбургское МОАП избежало банкротства

Екатеринбургское «Муниципальное объединение автобусных предприятий» погасило долги перед поставщиком топлива — ТД «Рунатко». Эта компания 26 декабря 2016 года подала иск о банкротстве в отношении МУПа. 3 февраля из-за неоплаченной госпошлины заявление вернули истцу. Повторно обращаться в суд он не стал.

«Мы больше не имеем никаких претензий к МОАП: долги полностью погашены», — пояснили «Уралинформбюро» в ТД «Рунатко».

Ранее в ЕМУП «МОАП» заявляли, что общий долг предприятия за топливо составляет 400 миллионов рублей. Руководство жаловалось на слишком низкие тарифы на проезд, заявляя, что оптимальная цена — 32 рубля. Однако РЭК согласилась поднять стоимость лишь до 28 рублей.

В МОАП заявили, что проблемы это не решит. Около 40% автобусов сейчас простаивают из-за нехватки средств на запчасти, зарплату на предприятии задерживают. 28 марта сотрудники автобусных предприятий выйдут на митинг вместе с водителями и кондукторами ТТУ.

Следует напомнить, что в отношении МОАП сейчас расследуется уголовное дело о превышении должностных полномочий. По данным следователей, со счетов муниципального предприятия пропало 14 миллионов рублей.