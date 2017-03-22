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09:47 (мск), источник: VN.ru

УК, бросившие дома, готовы принять их обратно по новой схеме

От обслуживания 450-ти ветхих многоквартиных домов отказались в 2017 году управляющие компании Новосибирска. Однако, УК не против взять брошенные дома обратно после перехода на схему непосредственного управления. Она обезопасит компании от штрафов контролирующих инстанций и угрозы потери лицензии. Жильцы при этом сохраняют хоть какое-то управление домом.

Источник: VN.ru

Специалисты отрасли прогнозируют, что скоро к брошенным домам могут прибавиться еще более 270 «отказников». Не секрет, что бросают старые, ветхие дома, там тарифы едва дотягивают до 15-ти рублей с квадратного метра, а для более-менее приличного содержания необходимо как минимум в два раза больше, утверждают специалисты УК.

Однако, УК не против взять дома обратно, но в случае перехода на более «щадящую» для управляющих организаций схему непосредственного управления. Это означает, что каждый собственник лично заключает все договоры на содержание, а так же на поставку коммунальных услуг с ресурсоснабжающими организациями. Закон позволяет такой способ по причине малого количества квартир в таких домах. По словам генерального директора «СПАС-Дом» Владимира Булычева, разово расторгнувшей договоры более, чем с тремя сотнями убыточных домов, никто не собирается эти дома совсем уж бросать: «Мы хотим, чтобы нас услышали, в том числе, и собственники».

Острой проблемой для УК являются не только низкие тарифы, но и высокие штрафы, которые сопровождают обслуживание старых домов. Дело в том, что низкие тарифы и ветхость домов не позволяют содержать их в нормальном состоянии, от чего жители жалуются в ГЖИ, которая выписывает УК предписания, которые те не могут выполнить. Как следствие — разорительные штрафы по 250 тысяч рублей. После перехода на схему непосредственного управления ГЖИ не сможет штрафовать УК, так как компании переходят в разряд обслуживающей организации, что сводит к минимуму угрозу банкротства и потерю лицензии, а с ней — и всего бизнеса.

Помочь собственникам в этом деле готов даже начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Новосибирска Андрей Колмаков: «Рассматриваем вопрос по организации методической поддержки тех, кто захочет перейти в непосредственное управление». То есть, каждому собственнику не нужно будет идти в «Гороводоканал», СИБЭКО или «Новосибирскэнергосбыт», чтобы заключить договор, и для облегчения процесса та же УК «СПАС-Дом» готова предоставить все необходимые документы и формы, а так же полностью оказать юридическое сопровождение.

Выгода перехода на непосредственное управление для собственников квартир в том, что дом сохраняет обслуживание. Альтернатива — перейти в другую управляющую компанию, которая согласится взять дом, но тут опять же встает вопрос согласования тарифа на содержание, ведь ни одна УК не станет работать себе в убыток, по низким тарифам, разве что только контора-однодневка, которая может заключить договор на год, собрать какие-нибудь деньги без особых усилий, а потом так же и бросить.

Есть, правда, для собственников и еще один путь — вообще ничего не делать, а просто ждать, когда администрация выставит дом на конкурс, но привлекательность таких строений крайне низка все из-за того же тарифа и сильной ветхости. Это тупиковый путь, постольку в таком случае собственников вообще никто не спросит ни о чем, и работать будет та УК, которая согласится.

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