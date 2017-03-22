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09:56 (мск), источник: Sputnik.md

Заботу о дворах и подъездах перекладывают на плечи владельцев квартир

КИШИНЕВ, 22 мар — Sputnik. Полная ответственность по управлению, эксплуатации и содержанию кондоминиума ляжет на плечи жильцов многоэтажек. Это предусматривает новый закон, разработанный министерством строительства и регионального развития Молдовы.

Источник: Sputnik.md

Ведомство отмечает, что прежнее законодательство о приватизации жилого фонда, принятое еще в 90-е годы, не решало до конца проблему собственности на землю и общих частей зданий. Поэтому, по мнению чиновников, возникла, психологическая проблема — собственники квартир не желают нести расходы, связанные с обустройством общих территорий.

«Собственники приватизированного жилищного фонда, на самом деле, не несут реальной ответственности за имущество, которое им принадлежит, не принимают необходимые меры по содержанию своего жилья и общих помещений. Кроме того, местные бюджеты вынуждены брать на себя существенные затраты на содержание приватизированного жилищного фонда», — отмечает министерство строительства и развития территорий.

Согласно новому закону, долевая собственность будет официально зарегистрирована, а жильцов обяжут создать фонд ремонта и развития в кондоминиуме. Туда собственники квартир будут обязаны отчислять взносы. Все решения по управлению общим имуществом предлагается принимать на общем собрании. При этом, разработчики закона позаботились о том, чтобы они не откладывались в долгий ящик.

«Принимая во внимание безразличие основных собственников к деятельности кондоминиума и экономическую миграцию, требования к кворуму и голосованию были снижены до минимальных пороговых значений. Поощряются заочные общие собрания и в смешанной форме», — отметили в ведомстве.

Главный принцип, который объединит всех членов кондоминиума, — общий участок, где расположен один или несколько домов. Принцип, когда в ассоциацию жильцов входят дома, расположенные по разобщенным адресам авторы законопроекта считают нежелательным. Как говорится в пояснительной записке к закону о кондоминиуме, это «вряд ли будет способствовать сотрудничеству собственников и стимулированию интереса по уходу за общей собственностью».

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