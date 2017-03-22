Депутаты горсовета Новосибирска поддержали мэра в вопросе расселения ветхого жилья

Депутаты городского Совета Новосибирска обратились к председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину, председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву и спикеру Заксобрания Новосибирской области Андрею Шимкиву с предложением о продлении мер финансовой поддержки на переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, сообщает пресс-центр мэрии города.

Ранее инициативу мэра Новосибирска Анатолия Локтя поддержал руководитель фракции КПРФ в Госдуме РФ Геннадий Зюганов и руководители других администраций на первом заседании Палаты городов — центров субъектов федерации общероссийского Конгресса муниципальных образований.

«В настоящее время не только для города Новосибирска, но и для многих муниципальных образований Российской Федерации остро стоит проблема расселения ветхого и аварийного жилищного фонда. Сейчас общая площадь аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2012 года, составляет в Новосибирске 79,2 тыс кв. м. Это более 140 многоквартирных домов, которые не попадают под действие федеральной программы. Стоимость расселения указанного выше аварийного жилищного фонда составит около 4,3 млрд рублей», — следует из текста обращения новосибирских депутатов.

Отмечается, что стоимость расселения аварийного жилищного фонда в Новосибирске составит около 4,3 млрд рублей.

Новосибирские депутаты предлагают рассмотреть возможность разработки механизмов оказания помощи со стороны бюджета страны.