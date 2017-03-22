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10:09 (мск), источник: NewsKo

На поддержку аграриев из федерального и краевого бюджетов выделено 496 млн рублей

Сегодня, 22 марта, под председательством главы региона Максима Решетникова состоялось очередное заседание правительства Пермского края. Члены кабмина обсудили вопросы предоставления субсидий на оказание несвязанной поддержки аграриям Пермского края в области растениеводства, а также проведение государственной кадастровой оценки объектов недвижимости в регионе.

«Несмотря на непростую ситуацию в экономике, мы не снизили объёмы поддержки сельского хозяйства. Пермский край — зона рискованного земледелия, поэтому аграриям особенно важна материальная поддержка и содействие властей всех уровней. Задача Минсельхоза — довести денежные средства до наших сельхозпроизводителей строго в установленные сроки, а в интересах аграриев своевременно оформить заявки на получение финансов», — подчеркнул глава Прикамья.

На оказание несвязанной поддержки в области растениеводства аграриям Пермского края в 2017 году из федерального и краевого бюджетов будет направлено 496 млн руб. Размер выплат увеличился на 34,3 млн руб. Поддержку смогут получить свыше 500 аграриев.

В целом, на развитие сельского хозяйства региона из бюджетов всех уровней будет направлено 3,15 млрд руб. Из них средства федерального бюджета — 1,22 млрд руб., краевой казны — 1,93 млрд руб.

В рамках обсуждения второго вопроса министр по управлению имуществом и земельным отношениям Николай Гончаров доложил, что в Пермском крае 1 июля 2017 года на базе государственного унитарного предприятия «Центр технической инвентаризации Пермского края» будет открыто учреждение, осуществляющее государственную кадастровую оценку. Создание учреждения обусловлено требованиями федерального законодательства и призвано повысить прозрачность и объективность процедуры кадастровой оценки.

Источник — администрация губернатора Пермского края.

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