В Омской области под посевы сои отдадут 4 тысячи гектаров

За последние годы площадь посева этой культуры в Прииртышье увеличилась с 20 гектаров селекционных посевов до 6 тысяч в производстве.

Для поддержки производителей и увеличения посевных площадей под сою, региону предоставят аванс семенами зарубежной селекции трех сортов.