В Омской области под посевы сои отдадут 4 тысячи гектаров
В этом году в регионе стартует масштабный проект, который, как считают в Минсельхозе, может стать очень перспективным для омских сельхозпроизводителей.
В этом году в регионе стартует масштабный проект, который, как считают в Минсельхозе, может стать очень перспективным для омских сельхозпроизводителей.
За последние годы площадь посева этой культуры в Прииртышье увеличилась с 20 гектаров селекционных посевов до 6 тысяч в производстве.
Для поддержки производителей и увеличения посевных площадей под сою, региону предоставят аванс семенами зарубежной селекции трех сортов.