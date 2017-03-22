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10:06 (мск), источник: Вести - Омск

В Омской области под посевы сои отдадут 4 тысячи гектаров

В этом году в регионе стартует масштабный проект, который, как считают в Минсельхозе, может стать очень перспективным для омских сельхозпроизводителей.

За последние годы площадь посева этой культуры в Прииртышье увеличилась с 20 гектаров селекционных посевов до 6 тысяч в производстве.

Для поддержки производителей и увеличения посевных площадей под сою, региону предоставят аванс семенами зарубежной селекции трех сортов.

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