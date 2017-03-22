Статистики Башкирии назвали средние цены на бензин в Уфе

По данным выборочного еженедельного мониторинга, средняя цена дизельного топлива на уфимских АЗС составила к понедельнику 38,28 рубля за литр.

Бензин марки А-76 (АИ-80) — 33,90 рубля за литр, АИ-92 — 35,68 рубля, АИ-95 — 38,82 рубля.

Как отмечают статистики, по сравнению с 21 марта 2016 года стоимость бензина и дизтоплива в Уфе выросла на 4,2 — 6,5 процента.