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10:04 (мск), источник: ИА Башинформ

Статистики Башкирии назвали средние цены на бензин в Уфе

УФА, 22 мар 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Башкортостанстат опубликовал средние потребительские цены на отдельные виды нефтепродуктов в Уфе по состоянию на 20 марта.

Источник: Башинформ

По данным выборочного еженедельного мониторинга, средняя цена дизельного топлива на уфимских АЗС составила к понедельнику 38,28 рубля за литр.

Бензин марки А-76 (АИ-80) — 33,90 рубля за литр, АИ-92 — 35,68 рубля, АИ-95 — 38,82 рубля.

Как отмечают статистики, по сравнению с 21 марта 2016 года стоимость бензина и дизтоплива в Уфе выросла на 4,2 — 6,5 процента.

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